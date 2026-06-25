JEP inicia audiencia de verificación contra siete exmilitares por 35 homicidios en Antioquia

Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz inició este 25 y 26 de junio en Medellín la Audiencia Pública de Verificación del Caso Conjunto 03 y 04 contra siete integrantes retirados de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad en 35 asesinatos y desapariciones forzadas entre 1997 y 2007 en el noroccidente de Antioquia.

La diligencia judicial tiene como propósito verificar que existan las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las sanciones restaurativas, la reparación a las víctimas y los compromisos asumidos por los comparecientes antes de que la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz emita su decisión por los crímenes cometidos en Dabeiba e Ituango.

“Lo que nosotros queremos es que de la mano de la institucionalidad, tanto nacional como territorial, que estos proyectos sean realizables”, indicó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

Los comparecientes que participan en esta fase son el coronel retirado Edie Pinzón Turcios, los mayores retirados Efraín Enrique Prada Correa, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Yair Leandro Rodríguez Giraldo, así como los suboficiales retirados William Andrés Capera Vargas, Jaime Coral Trujillo y Fidel Iván Ochoa Blanco.

Detalles e impactos del caso del cementerio Las Mercedes

Uno de los principales resultados destacados por la JEP en este caso ha sido el avance en la búsqueda de personas desaparecidas. Gracias a la información aportada por los comparecientes, fueron recuperados 77 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Hasta el momento, 18 víctimas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familias: 15 en Dabeiba, dos en Ituango y una en Carepa.

En el proceso se han adelantado trabajos restauritvos como “Horizontes Seguros”, desarrollado en 2024, mediante el cual siete comparecientes de la fuerza pública y tres exintegrantes de las antiguas Farc realizaron jornadas de educación sobre prevención del riesgo por minas antipersonal, beneficiando a cerca de 3.200 personas en comunidades de Antioquia.

Asimismo, tres comparecientes participaron durante seis meses en labores de desminado humanitario en San José de Apartadó, contribuyendo a la limpieza de aproximadamente 25.000 metros cuadrados de territorio afectado por estos artefactos explosivos.

¿Qué sigue?

Tras analizar los resultados de esta diligencia, la Sección de Reconocimiento de Verdad decidirá en un plazo aproximado de 30 días si están dadas las condiciones para emitir la sentencia contra los siete comparecientes y establecerá las sanciones restaurativas que deberán cumplir por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Entre las iniciativas que podrían integrar la sanción propia se encuentran proyectos de búsqueda de desaparecidos, intervenciones en el cementerio Las Mercedes, acciones de memoria y dignificación de las víctimas, mejoramiento de vías terciarias, construcción de puentes peatonales, campañas para recuperar el buen nombre de las víctimas y programas productivos para fortalecer la economía local.