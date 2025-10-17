Clínica Somer suspendió el servicio a los afiliados de la Nueva EPS por deuda de 100 mil millones

Rionegro- Antioquia

La clínica Somer de Rionegro informó que, ante la millonaria deuda que tiene la Nueva EPS con ellos y la imposibilidad de lograr un acuerdo con las directivas, se vieron obligados a tomar la decisión de suspender el servicio no urgente a miles de usuarios de la mencionada EPS.

La clínica asegura que desde hacía varios meses estaban intentando lograr un acuerdo de pago con la Nueva EPS ante los más de 100 mil millones de pesos que le debe a la clínica Somer por cuenta de la prestación de servicios esenciales “de bajo, mediano y alto nivel de complejidad, como lo es el trasplante de órganos, la terapia ECMO, la Unidad Funcional del Cáncer, la UCI Neonatal, entre otras unidades que han transformado la vida de miles de personas. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la deuda, que hoy supera los 100 mil millones de pesos, hace imposible seguir brindando estos servicios sin poner en riesgo la estabilidad y la permanencia de nuestra Institución, y con ello, la atención de miles de pacientes que también dependen de nosotros”, dijo en un comunicado.

Agregó que, pese a esta decisión que fue pensada durante varios meses, para los afiliados de Rionegro seguirá prestando servicios de urgencia vital, consulta prioritaria, medicina general y programas de promoción y prevención en la sede Unidad Primaria en Salud que opera la sede Reserva Plaza.

De igual manera, advierten que aquellos pacientes con cáncer que iniciaron tratamiento en la clínica seguirán recibiendo la atención.

Finalmente, indicaron que esperan que esta decisión sea temporal y se logren acuerdos de pago lo más pronto posible para volver a activar todos los servicios a los afiliados de la Nueva EPS.