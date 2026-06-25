Capturan a hombre que fue sorprendido mientras robaba herramientas de una camioneta en Teusaquillo

Un presunto caso de hurto fue frustrado por la Policía Nacional en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Un hombre de 35 años fue capturado luego de ser sorprendido al interior de una camioneta, de donde habría sustraído varias herramientas de trabajo pertenecientes al propietario del vehículo.

Los hechos ocurrieron en el barrio Nicolás de Federmán, donde uniformados de la Policía fueron alertados a través de la central de radio de su patrulla sobre una situación que se estaba presentando en vía pública.

Según la información recibida, varios ciudadanos tenían retenido a un hombre señalado de cometer un robo.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la víctima, quien manifestó que el presunto delincuente habría utilizado una llave adulterada para forzar la puerta de su camioneta e ingresar al vehículo sin autorización.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el hombre habría intentado llevarse varias herramientas de trabajo avaluadas en aproximadamente cuatro millones de pesos. Estos elementos fueron recuperados gracias a la intervención inmediata de los uniformados.

Tras verificar lo ocurrido y recopilar la información preliminar, la Policía procedió con la captura del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

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Las autoridades señalaron que continúan desarrollando operativos de prevención, vigilancia y control en diferentes sectores de la capital con el objetivo de reducir los delitos contra el patrimonio económico y fortalecer la seguridad ciudadana.