Camacol pide un plan de reactivación urgente al nuevo Gobierno por la caída del mercado de vivienda

Según el último reporte de la entidad Coordenada Urbana, las ventas de vivienda nueva registraron una caída del 33,6% al comparar el periodo acumulado de doce meses con corte a mayo de 2026 frente al mismo lapso del año 2022.

Esta falta de compradores provocó un efecto dominó que paralizó los proyectos futuros, pues las iniciaciones de nuevas obras se hundieron un 42,9% en ese mismo periodo de análisis.

De acuerdo con la entidad, el impacto más severo de esta coyuntura lo está pagando la Vivienda de Interés Social (VIS).

Las ventas en este segmento específico retrocedieron un 36,5%, pasando de más de 186.000 inmuebles comercializados en 2022 a apenas 118.000 unidades en 2026.

A su vez, el análisis muestra que los constructores enfrentan un alarmante incremento en los desistimientos, es decir, hogares que se vieron obligados a romper el negocio y devolver la vivienda que estaban pagando.

En total, más de 43.600 familias desistieron de su compra en el mercado general. De ese grupo, más de 33.500 casos corresponden al segmento VIS, lo que representa un disparo del 173,6% en los abandonos de proyectos habitacionales de interés social frente a los datos registrados en 2022.

Las propuestas del gremio constructor

Para salir del balance en rojo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en un trabajo conjunto con Asobancaria y Asocajas, diseñó una hoja de ruta con cuatro pilares estratégicos para el periodo 2026-2030:

Vivienda solución integral: Proponen el lanzamiento de ‘Mi Casa Ya 2.0’, una versión diseñada para optimizar los recursos fiscales del Estado, revivir las coberturas a la tasa de interés y facilitar que los bancos aprueben más créditos de vivienda a las familias.

Proponen el lanzamiento de ‘Mi Casa Ya 2.0’, una versión diseñada para optimizar los recursos fiscales del Estado, revivir las coberturas a la tasa de interés y facilitar que los bancos aprueben más créditos de vivienda a las familias. Nuevos modelos de negocio: Implementar normativas para el desarrollo del arrendamiento especializado e incentivar la inversión extranjera.

Implementar normativas para el desarrollo del arrendamiento especializado e incentivar la inversión extranjera. Ciudades ordenadas y sostenibles: Crear reglas claras que incentiven la inversión privada, impulsen los proyectos de renovación urbana y den estabilidad jurídica a las normas de ordenamiento territorial.

Crear reglas claras que incentiven la inversión privada, impulsen los proyectos de renovación urbana y den estabilidad jurídica a las normas de ordenamiento territorial. Competitividad del sector: Busca simplificar los trámites, la estandarización de reglamentos técnicos y la masificación de herramientas digitales como la escrituración electrónica.

¿Por qué se frenó la construcción de vivienda?

Camacol afirmó que el contexto de este escenario negativo responde a una combinación de factores económicos y de decisiones políticas.

Por un lado, el país se vió afectado por un entorno macroeconómico difícil desde el año 2023, que estuvo marcado por un crecimiento económico lento, una inflación elevada y tasas de interés altas que encarecieron notablemente los créditos hipotecarios para los compradores.

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Por otro lado, también afectaron los cambios realizados en el programa de subsidios “Mi Casa Ya” durante 2023, sumados al cierre definitivo del programa en diciembre de 2024, que frenó el acceso a las ayudas financieras, y dio como consecuencia una reducción del 42,4% del presupuesto de inversión pública nacional para vivienda entre 2022 y 2026.

¿Cómo afecta a los colombianos?

La entidad enfatizó en que el problema no solo afecta únicamente a las empresas constructoras, sino que tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en la estabilidad económica nacional, ya que el valor agregado de las edificaciones acumula casi tres años seguidos de contracción en las cuentas nacionales y las proyecciones para el cierre de 2026 estiman una nueva caída del 7,7%.

Teniendo en cuenta ello, la entidad afirma que el Gobierno entrante recibe un sector estratégico debilitado, pero con una oportunidad para convertir la vivienda en el eje central de la reactivación productiva.