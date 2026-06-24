Bogotá Moderna se reúne por primera vez con líderes para debatir el futuro de la capital

Mientras avanza la construcción del Metro, se amplían corredores de transporte y se ejecutan proyectos de renovación urbana en distintos puntos de la ciudad, Bogotá también busca abrir escenarios para reflexionar sobre el rumbo de esas transformaciones.

Con ese propósito se realizó el primer encuentro de Bogotá Moderna, una iniciativa que busca reunir a quienes lideran los principales procesos de desarrollo de la capital para construir una visión compartida de ciudad y analizar los desafíos que acompañan su crecimiento.

La jornada, liderada por Prisa Media y moderada por Alejandro Santos Rubino, director de contenidos de Prisa Media contó con la participación del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, directivos del sector transporte, expertos en desarrollo urbano y representantes de organizaciones vinculadas a la transformación de la ciudad.

El evento se estructuró alrededor de tres grandes preguntas: cómo se está reinventando Bogotá a través de sus megaproyectos, de qué manera la tecnología puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cuáles son los mecanismos de financiación que permitirán consolidar estas transformaciones en el largo plazo.

Una ciudad marcada por las grandes obras

Durante el encuentro, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que Bogotá atraviesa uno de los momentos de transformación más importantes de su historia reciente.

Según explicó, la ciudad avanza simultáneamente en proyectos de infraestructura que durante décadas permanecieron en etapa de planeación y que hoy son una realidad en ejecución.

“Estamos viviendo una transformación sin precedentes. Genera dificultades y dolores, sin duda, pero nos ayuda a avanzar en resolver las disparidades que tiene la ciudad”, afirmó.

El mandatario destacó especialmente el avance de la Primera línea del Metro, proyecto que calificó como la obra de infraestructura más importante del país.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro, el proyecto ya alcanza cerca del 79 % de ejecución, cuenta con 13 trenes fabricados y ha superado pruebas de operación a alta velocidad. Galán resaltó que la ciudad recibió la obra con un avance cercano al 28 % y que durante la actual administración se ha ejecutado más de la mitad del proyecto.

Sin embargo, insistió en que el Metro representa mucho más que una solución de transporte.

La apuesta del Distrito es convertirlo en un eje de transformación urbana que impulse proyectos de vivienda, desarrollo económico, integración de sistemas de movilidad y renovación de los espacios públicos alrededor de las futuras estaciones.

Avances de infraestructura

Galán aseguró que actualmente Bogotá cuenta con cerca de 1.200 frentes de obra activos y que ya han sido entregados 24 proyectos de gran escala que registraban retrasos de varios años.

Entre ellos mencionó corredores viales estratégicos, puentes, intersecciones y obras de movilidad que buscan mejorar la conectividad de diferentes sectores de la ciudad.

Además, anunció que durante este año entrarán en operación varios tramos de la troncal de la Avenida 68 y el Cable Aéreo de San Cristóbal, proyectos considerados claves para mejorar la movilidad en zonas históricamente desconectadas.

Para el alcalde, estas inversiones también están impulsando la generación de empleo y la reactivación económica.

Según explicó, las obras del Metro, el IDU y las alcaldías locales podrían generar cerca de 300.000 empleos durante su desarrollo, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de la ciudad.

Movilidad: el reto de integrar una nueva Bogotá

María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, señaló para Caracol Radio que el principal desafío de los próximos años será lograr que todas las nuevas infraestructuras funcionen como un sistema integrado.

La llegada del Metro, la ampliación de las troncales de TransMilenio y la incorporación de nuevas tecnologías obligarán a repensar la experiencia de viaje de millones de usuarios.

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“El reto es integrar todas esas soluciones para ofrecer una mejor experiencia de transporte, más cómoda, accesible y eficiente para los ciudadanos”, aseguró.

La funcionaria explicó que el objetivo es que para 2028 Bogotá cuente con un sistema articulado que facilite los desplazamientos y reduzca los tiempos de viaje.

Además, destacó la renovación tecnológica de la flota de transporte público y la consolidación de una de las mayores flotas de buses eléctricos de América Latina, un aspecto que también contribuye a los objetivos ambientales de la ciudad.

Salud, vivienda y lucha contra la pobreza

Galán destacó que la ciudad ha fortalecido programas de acceso a vivienda, ampliado subsidios para hogares de menores ingresos y acelerado la construcción de nuevos proyectos residenciales.

Asimismo, presentó avances en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la pobreza multidimensional, dos de los principales desafíos sociales de la capital.

En materia de salud, resaltó la implementación de los Centros de Atención Resolutiva en Salud (CERS), una estrategia que busca acercar los servicios especializados a los ciudadanos y reducir los tiempos de espera para diagnósticos y tratamientos.

Para el Distrito, estos avances son fundamentales porque permiten que la transformación de la ciudad no se mida únicamente por el número de obras construidas, sino también por el impacto que generan en la calidad de vida de los habitantes.

¿Cuál es el futuro de Bogotá?

De acuerdo con las distintas voces y opiniones del encuentro, la construcción del Metro, la consolidación de nuevos desarrollos urbanos como Lagos de Torca, la expansión de la infraestructura digital, la modernización del transporte público y los proyectos ambientales están configurando una nueva etapa para la capital.

Más allá de las cifras de ejecución y de inversión, el debate se centró en cómo garantizar que estas transformaciones generen oportunidades, reduzcan desigualdades y permitan construir una ciudad más conectada, sostenible y competitiva.