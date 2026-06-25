“Jamás se han detenido operaciones militares”: Petro responde a acusaciones de Sanabria

El presidente Gustavo Petro salió al paso de las declaraciones del exdirector de la Policía Nacional, el general (r) Henry Sanabria, y aseguró que son falsas las afirmaciones sobre supuestas concesiones al Clan del Golfo o la suspensión de operaciones militares durante su administración.

A través de un pronunciamiento, el jefe de Estado afirmó que “el general Henry Sanabria miente” y enfatizó que “jamás se han detenido operaciones militares” contra las organizaciones armadas ilegales.

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Petro explicó que las únicas restricciones operacionales que han sido evaluadas por su Gobierno están relacionadas con los bombardeos en zonas donde pueda existir presencia de menores de edad.

“He examinado casos de bombardeo de acuerdo a la presencia de menores de edad”, señaló el mandatario.

Asimismo, aclaró que al inicio de su administración se establecieron algunos ceses al fuego con organizaciones armadas, acuerdos que posteriormente fueron suspendidos.

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“Solo se ha establecido un cese al fuego pactado durante el comienzo de mi gobierno con algunas organizaciones que se suspendió unos meses adelante”, indicó.

El presidente sostuvo que actualmente no existe ningún cese al fuego vigente con grupos armados ilegales y reiteró que la ofensiva militar se ha mantenido durante toda su administración.

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“Hoy no existe un cese con ninguna organización y desde hace tres años y medio siempre se ha mantenido una línea ofensiva. Con el Clan del Golfo siempre”, afirmó.

En su mensaje, Petro también defendió los diálogos sociojurídicos impulsados por el Gobierno con estructuras armadas ilegales, asegurando que estos se desarrollan dentro del marco legal y buscan reducir la violencia en el país.

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“Los diálogos sociojurídicos con organizaciones armadas ilegales se hacen bajo leyes existentes y con el objetivo de acortar la violencia y el asesinato en Colombia. Es la vida el eje de la política gubernamental y así será hasta el 6 de agosto”, manifestó.

Finalmente, el mandatario advirtió que no respaldará medidas que eventualmente adopte el próximo gobierno si estas, a su juicio, contradicen los principios de derechos humanos.

“No se examinarán decretos que presente el nuevo gobierno en el proceso de empalme y que rompan con los preceptos de derechos humanos e incentiven la violencia. Dichos decretos serán responsabilidad exclusiva del próximo gobierno”, concluyó.