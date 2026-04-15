Cambio Radical quedó en libertad para apoyar a Paloma Valencia o De la Espriella: hay veto a Cepeda

El partido Cambio Radical definió este miércoles en la tarde su postura para la carrera presidencial de 2026.

Tras una reunión de bancada, que se extendió por cerca de dos horas, la colectividad decidió dejar en libertad a sus militantes, pero para respaldar las candidaturas de derecha, de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, la decisión formal es un veto para que ningún integrante del partido apoye la campaña de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

La reunión en la que se tomó la decisión arrancó sobre las 4:00 p.m. y finalizó hacia las 6:00 p.m.

Según fuentes, la votación quedó de la siguiente manera: 18 votos para otorgar libertad a la militancia, frente a 14 votos para haber tomado una única decisión en torno a un solo candidato.

Y la propuesta de dar libertad habría sido impulsada por Fuad Char, líder de la colectividad, y el sector cercano a Abelardo de la Espriella.

A la reunión asistieron figuras clave del partido como Enrique Vargas Lleras, Fuad Char y Germán Córdoba.