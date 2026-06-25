Aerocivil activó plan de contingencia tras terremoto en Venezuela: así funcionará

El fuerte terremoto registrado este miércoles frente a la costa de Venezuela no solo fue sentido en varias ciudades de Colombia, sino que también afectó los sistemas de control y las comunicaciones del espacio aéreo del vecino país. Ante esta situación, la Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia para respaldar temporalmente las operaciones aéreas mientras se restablecen los servicios afectados.

La decisión busca evitar que la emergencia genere mayores impactos en los vuelos que atraviesan esta zona del continente. Para ello, Colombia prestará apoyo técnico y operativo a las autoridades aeronáuticas venezolanas hasta que puedan recuperar el funcionamiento normal de sus sistemas.

¿Qué hará Colombia para apoyar la operación aérea?

Una de las primeras medidas será coordinar, junto con las autoridades venezolanas, la atención de aeronaves que necesiten desvíos o asistencia durante sus operaciones.

Para lograrlo, la Aeronáutica Civil activó un trabajo conjunto entre las Regiones de Información de Vuelo de Bogotá y Barranquilla, desde donde se prestará apoyo a los servicios de navegación aérea mientras se supera la contingencia.

En la práctica, esto permitirá que los vuelos que deban modificar su ruta o requieran apoyo continúen operando bajo condiciones seguras, reduciendo el riesgo de afectaciones en el tránsito aéreo de la región.

¿Qué pasará con la información que reciben pilotos y aerolíneas?

Otra de las acciones previstas será que Colombia asuma temporalmente la emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores (NOTAM) correspondientes a la zona afectada.

Los NOTAM son comunicaciones oficiales que informan a pilotos, aerolíneas y autoridades sobre cualquier situación que pueda afectar un vuelo, como restricciones, cambios operacionales o condiciones especiales en un aeropuerto o en el espacio aéreo.

Mantener esa información actualizada permitirá que las tripulaciones cuenten con datos oportunos para planear y ejecutar sus vuelos de manera segura mientras Venezuela restablece sus sistemas de control y comunicaciones.

¿Por qué Colombia puede prestar este apoyo?

Los países mantienen mecanismos de cooperación para atender situaciones que puedan afectar la seguridad de la navegación aérea.

En este caso, las afectaciones provocadas por el terremoto llevaron a que Colombia activara ese respaldo técnico con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y minimizar cualquier impacto para las aeronaves que transitan por la región.

La Aeronáutica Civil informó que mantendrá comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas venezolanas y continuará brindando el apoyo que sea necesario hasta que se normalicen las operaciones en el aeropuerto y en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía.

Durante la contingencia también participan los equipos de Control de Tránsito Aéreo y de Gestión de Información Aeronáutica de Colombia, encargados de coordinar las acciones técnicas para mantener la seguridad y la continuidad de las operaciones aéreas.

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