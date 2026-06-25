Los hallazgos de la Contraloría en los contratos auditados de la Alcaldía de Tunja durante 2025

Tunja

La contraloría Municipal de Tunja reveló los resultados de la auditoria financiera y de gestión realizada a la alcaldía en la vigencia 2025, en la que identificó 34 hallazgos administrativos, incluidos seis con presunta incidencia fiscal por un costo de $2.796 millones, trece con posible incidencia diciplinaría y uno con presunta incidencia penal.

La entidad emitió una opinión financiera con salvedades debido a inconsistencias contables por más de $13.248 millones en cuentas por cobrar y recaudos por clasificar.

El mayor presunto detrimento se encuentra en cubiertas de polideportivos

El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la observación número 10, relacionada con el contrato 428 de 2022 para la construcción de cubiertas en los polideportivos de los barrios Libertador y San Francisco y el mantenimiento del coliseo del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja.

La Contraloría estableció un presunto detrimento patrimonial de $2.648.865.713, al concluir que las cubiertas construidas no cumplen adecuadamente su función debido a que permiten el ingreso lateral de agua lluvia, afectando el uso de los escenarios deportivos y acelerando el deterioro de las estructuras metálicas.

Las irregularidades fueron evidenciadas durante visitas técnicas realizadas en marzo de este año en ambos sectores de la ciudad.

El único hallazgo con presunta incidencia penal estaría asociado al contrato para el reparcheo de vías.

Otro de los hallazgos relevantes corresponde al contrato 235 de 2025, firmado entre la Alcaldía de Tunja y la sociedad de economía mixta Tierrasua S.A.S. para la recuperación de la malla vial urbana.

La auditoría determinó un presunto detrimento por $97.571.770, además de posibles incidencias disciplinarias y penales.

Los auditores cuestionaron la falta de estudios técnicos previos, la ausencia de una planeación detallada de las intervenciones y la utilización de una modalidad contractual que, según el ente de control, no era procedente para ejecutar obras públicas.

Durante las inspecciones se encontraron fallas prematuras en sectores como el Centro Comercial Florida Parque, el corredor entre Unicentro y la Universidad de Boyacá, así como frente al Colegio San Viator y la estación de bomberos del norte.

Contraloría detectó deficiencias en la construcción de salones comunales

La observación número 11 está relacionada con el contrato 1217 de 2022 para la construcción de diez salones comunales en diferentes barrios de Tunja. Recordemos que este contrato se iba a ejecutar con recursos del empréstito por más de $93.000 millones de la administración de Alejandro Fúneme.

La Contraloría estableció un presunto daño patrimonial de $27.198.854 debido a problemas de calidad en las obras.

Las deficiencias fueron identificadas en los salones comunales de El Milagro, Granja Sur, Balcones de Terranova, El Triunfo, Altos de Cooservicios y Xativilla, donde se evidenciaron desprendimientos de pintura, fisuras, grietas, desniveles y otros defectos constructivos.

Carpa para programas de infancia generó hallazgo fiscal

El informe también incluye la observación número 26, derivada de la compra de elementos para actividades dirigidas a la infancia.

La Contraloría determinó un presunto detrimento de $1.617.000 al encontrar una carpa plegable en mal estado, con daños estructurales y sin algunos elementos adquiridos originalmente.

La situación fue detectada durante una inspección física realizada a los bienes destinados a actividades recreativas en zonas urbanas y rurales del municipio.

Compra de sillas gerenciales fue considerada sobredimensionada

La observación número 27 está relacionada con la adquisición de 50 sillas ergonómicas gerenciales para la administración municipal.

El ente de control estableció un presunto detrimento de $17.099.705, al considerar que la compra superó ampliamente las necesidades reales de la planta directiva del municipio.

Durante las visitas de auditoría se constató que 28 de las sillas permanecían almacenadas sin uso en bodegas de la Alcaldía y que varias fueron asignadas a funcionarios que no ocupaban cargos directivos.

Prescripción de cartera del impuesto predial

Finalmente, la observación número 37 evidenció posibles pérdidas por $4.649.400 debido a la prescripción de obligaciones tributarias relacionadas con predios del edificio Los Arrayanes.

Según la Contraloría, la administración no adelantó oportunamente acciones de cobro coactivo, lo que permitió que algunas obligaciones tributarias perdieran vigencia legal para su recaudo.

Más observaciones

Además de los hallazgos con incidencia fiscal, la auditoría identificó problemas estructurales en la gestión financiera del municipio, entre ellos cartera acumulada por más de $11.609 millones en multas y sanciones, reservas presupuestales por $28.905 millones constituidas al cierre de 2025 y recursos de vigencias anteriores sin ejecutar que alcanzan los $145.897 millones.

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