¿Por qué hay temblores fuertes y seguidos en Venezuela? Funvisis explica las razones

Durante la tarde del pasado miércoles 24 de septiembre, se presentaron y reportaron varios temblores y réplicas en Venezuela, reportadas por el Servicio Geológico Colombianos, la entidad encargada de monitoreas y analizar las actividades sísmicas de todo el territorio colombiano y cerca del país.

De acuerdo con información de la entidad, el primer reporte fue a las 5:21 p.m. en Mene Grande, con una magnitud de 6.1 y una profundidad menor a 30 KM. Una situación que puso en alarma a los venezolanos ya que pocos minutos después se presentó una réplica de 4.3.

Servicio Geológico colombiano reportó sismos en Venezuela

Sin embargo, entre el pasado miércoles 24 y este 25 de septiembre, se registraron 10 sismos y 21 réplicas en Venezuela. El reporte del epicentro fue en el estado de Zulia, siendo este el más afectado. Pese a esto, el más fuerte de ellos fue con una magnitud 7.2 se registró sobre las 11:51 de la noche.

En Venezuela, estos movimientos telúricos se sintieron en la capital de Estado Maracaibo, Caracas, Mérida y San Antonio del Táchira

Incluso, los fuertes temblores se sintieron en Colombia, especialmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Valledupar y Riohacha, con réplicas hacia las 5:20p.m. , 5:40 p.m. y 11:00 p.m.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dentro de sus reportes, en Ocaña se registraron afectaciones estructurales en 2 viviendas. Sin embargo, no reportan mayores daños.

Por qué tiembla tan seguido en Venezuela

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Sismos- Funvisis, los terremotos en Venezuela son consecuencia del contacto entre las placas Caribe y Suramericana. Esta entidad explicó que, la zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Suramericana está conformada por 3 sistemas de fallas, en el cual su ancho promedio oscila alrededor de los 100 km.

Además, Funvisis afirma que el 80% de la población de Venezuela viven en zonas de alta amenaza sísmica, en las fallas geológicas de Boconó, San Sebastián y El Pilar, consideras el límite principal entre las placas responsables de los sismos más fuertes del territorio, el Caribe y la Suramericana.

Esta franja atraviesa las principales cordilleras del país y se concentra la mayor amenaza sísmica.

Temblor Venezuela 24 de septiembre: Acciones de Nicolás Maduro

De acuerdo con Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutiva de la República, el jefe de Estado Nicolás Maduro desplegó el sistema de protección civil en todo el país, a los organizamos de seguridad ciudadana y Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Además, desde presidencia afirmaron que se pueden presentar nuevas réplicas, razón por la que recomiendan estar pendientes a cualquier nuevo movimiento telúrico y evacuar de la mejor manera posible.

Las autoridades hasta el momento se encuentran realizando evaluaciones de los daños ocasionados en infraestructuras de Venezuela. Según el último informe se reportó la interrupción del suministro de energía en varios municipios Costeros de Zulia, el cual es limítrofe con el departamento de la Guajira.

