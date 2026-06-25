Polémica por proceso para contratar millonario arriendo de nueva sede de Fontur: ¿está a la medida?

Hay polémica por el proceso de contratación para el arrendamiento de las nuevas oficinas de Fontur (Fondo del Turismo), adscrito al Ministerio de Comercio, y que se va a adjudicar el 2 de julio por 28.000 millones de pesos para un contrato por 5 años.

Este proceso bajo la modalidad “llave en mano” ya está bajo la lupa de los entes de control por posibles restricciones a la competencia.

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Las alertas

Uno de los asuntos que más llama la atención es que abrieron una invitación pública, lo cual es inusual para un arriendo, y son tan específicas las condiciones que en los parámetros se señala que debe tener un área de entre 3.000 y 3.200 metros cuadrados, con una ubicación específica, y totalmente adecuado y dotado.

Y es que pese a que el mecanismo escogido busca garantizar publicidad, pluralidad y transparencia, las observaciones presentadas señalan que el diseño del proceso podría producir el efecto contrario: cerrar el mercado a pocos oferentes y elevar el riesgo de un contrato prácticamente predeterminado.

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Uno de los cuestionamientos más sensibles es que la ubicación suma dos veces: primero como filtro para delimitar el mercado y luego como criterio de calificación con hasta 20 puntos. Según las observaciones, esa doble utilización podría generar una ventaja acumulativa para ciertos inmuebles y afectar la neutralidad de la evaluación.

Pero eso no es todo. También hay inquietudes sobre el respaldo presupuestal disponible, la forma de financiar vigencias futuras y la coherencia de los valores usados para calcular el canon mensual, los indicadores financieros y las garantías.

Ante esto quedan sobre la mesa varias preguntas como cuántos inmuebles cumplen simultáneamente todas las condiciones exigidas; cómo se justifican los metros cuadrados requeridos frente a esquemas de trabajo híbrido, entre otras.