Titular confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a RD del Congo en el Mundial 2026

Listo el onceno titular de la Selección Colombia que este martes, 23 de junio, enfrentará en el estadio Akron, de Guadalajara, en México, al combinado nacional de la República Democrática del Congo, en partido válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Una posible clasificación a la fase de 16avos del Mundial 2026

La Selección Colombia volverá a tener acción en el Mundial 2026 y, en caso de ganar, aseguraría su clasificación a la siguiente fase del torneo, sin importar qué pase en la última jornada de la fase de grupos.

Colombia podría pasar de primeras o de segundas, pero sí o sí, de ganar hoy, asegura su paso a la siguiente fase.

¿Cómo llega Colombia para el partido contra la República Democrática del Congo?

Ahora, la ‘Tricolor’ llega al partido contra la República Democrática del Congo con una victoria tras haber vencido a Uzbekistán 3-1 en su debut en el Mundial 2026.

RD del Congo, por su parte, le sacó un histórico empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la primera fecha.

Este es el once titular de la Selección Colombia para enfrentar a RD del Congo en Mundial 2026:

Arquero:

Camilo Vargas

Defensas:

Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica;

Volantes:

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez;

Delanteros:

Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.

¿A qué hora juega Colombia contra RD del Congo este 23 de junio?

El partido de la Selección Colombia será a las 9:00 de la noche, hora Colombia.

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¿Cómo ver EN VIVO el partido de Colombia HOY en el Mundial 2026?

Para seguir el partido de la Selección Colombia usted puede escuchar la transmisión del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto del encuentro que se alojará en la página web de este mismo medio.

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Por otro lado, y si usted lo prefiere, también puede ver el partido en vivo por las señales de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+.

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