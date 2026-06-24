Miércoles 24 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los parques de los municipios del Quindío vibraron con el triunfo de la Selección Colombia en pantallas gigantes. Foto: Cortesía Alcaldia de Montenegro

Armenia

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A pesar de las lluvias, desde la empresa prestadora del servicio de agua en Armenia presentó el programa superemos El Niño para promover el uso racional debido a los efectos del Fenómeno

Y es que estos últimos días han sido intensas las lluvias donde en algunas ocasiones incluso se han registrado vendavales y granizadas, sin embargo, se proyecta el Fenómeno de El Niño y tras los efectos que se pueden generar las entidades se preparan para afrontarlo.

La profesional especializada de la subgerencia de aguas de Empresas Públicas de la ciudad, Yolima Montero dijo que a pesar de la variabilidad climática que se vive actualmente es alta la probabilidad del Fenómeno y que se consolide en el segundo semestre del año por eso lo clave de articular esfuerzos para generar las acciones preventivas que eviten afectaciones en el suministro de agua.

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Explicó que en el marco del Fenómeno se pueden presentar fuertes lluvias, sin embargo, aclaró que no significa que en la parte alta de la cuenca del Río Quindío lleguen las lluvias lo que actualmente por eso es fundamental el llamado al usuario para que sus acciones estén encaminadas al ahorro y uso eficiente del vital líquido.

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Reconoció que desde el mes de abril están en alistamiento preventivo para hacerle frente a los efectos negativos que podrían presentarse como el desabastecimiento e incendios forestales y por eso impulsan la campaña ‘superemos el Niño’ para llamar la atención de la comunidad.

Recordó que la capital quindiana cuenta con el decreto 224 de 2023 donde la alcaldía de la ciudad prohíbe el despilfarro de agua potable que genera las sanciones policiales y ambientales puesto que no está permitido el lavado de vehículos con mangueras en vías públicas, riego de jardines entre otros.

Desde la entidad especificaron que una vez se declare el Fenómeno de El Niño iniciaría el desincentivo que sanciona a los usuarios por malgastar el agua.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra de tres hombres y una mujer, presuntos responsables de secuestrar, torturar y asesinar a un hombre, en una finca de su propiedad, ubicada en Buenavista, Quindío.

Se trata de Theyli Dahiana Cruz Cardona, Juan Carlos Valencia Cuero, Yeidier Andrés Gómez Biojo y Jan Poll Ángulo Ibarbo; a quienes un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Quindío les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro extorsivo, acto sexual violento; hurto calificado y agravado, acceso abusivo a sistema informático; hurto por medios informáticos, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Más información Martes 23 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2026, cuando el propietario de la finca llegó con una mujer y subieron al segundo piso de la casa; sin embargo, el hombre recibió una llamada y bajó al primer nivel para recibirla, donde fue abordado por cinco personas con los rostros cubiertos, quienes, al parecer, los amenazan con armas cortopunzantes y corto contundentes.

La mujer fue llevada a una habitación del segundo piso, donde, presuntamente, los asaltantes le realizaron tocamientos de índole sexual.

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Por su parte, el hombre, al parecer, fue obligado a entregar claves bancarias y elementos de valor, mientras lo torturaban y herían con las armas blancas. El hombre falleció por causa de las heridas recibidas, además a la mujer fue obligada a conducir el vehículo de la víctima hasta Pereira, Risaralda, donde fue dejada en libertad.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectivas las órdenes de captura contra estas personas. Cruz Cardona y Gómez Biojo aceptaron los cargos endilgados por la Fiscalía.

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A partir de hoy miércoles 24 de junio, para quienes se desplacen por la calle 2, desde la Glorieta del Bolo Club en sentido hacia la avenida Centenario, se habilitará el semáforo que permitirá el giro a la izquierda, hacia la Universidad Alexander von Humboldt para acceder a la avenida Bolívar.

Desde la alcaldía de Armenia recordaron que el puente de la avenida Bolívar en sentido sur-norte mantendrá una reducción de carril temporal, para brindar mayor seguridad a los vehículos que descienden por el puente y a quienes se incorporan desde la calle 2. Esta medida busca mejorar la movilidad, seguridad vial y evitar la congestión de la avenida Centenario en horas pico.

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Desde el hermoso valle del cocora en Salento Quindío, la Octava Brigada del Ejército lanzó el plan de seguridad para vacaciones de mitad de año en el eje cafetero uno de los destinos preferidos por turistas nacionales e internacionales.

La Octava Brigada del Ejército Nacional hizo el lanzamiento de la campaña “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, realizada en el municipio de Salento, uno de los principales destinos turísticos del departamento.

La estrategia, desarrollada de manera articulada con la Policía Nacional, la alcaldía de Salento y el apoyo de Café Palma del Quindío, permitió entregar mensajes de bienvenida y recomendaciones de seguridad a los visitantes del Valle de Cocora.

Con estas acciones, las autoridades refuerzan su presencia en los principales corredores y atractivos turísticos del departamento, promoviendo un turismo seguro, responsable y sostenible, al tiempo que fortalecen la confianza y la percepción de seguridad de quienes eligen al Quindío como destino para sus vacaciones.

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El Concejo Municipal de Armenia aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza al alcalde municipal James Padilla García para comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, durante la vigencia 2027, una herramienta que permitirá garantizar la continuidad de las acciones de salud pública desde el inicio del próximo año.

La aprobación respalda la celebración de un contrato por $2.006.091.200, orientado a la ejecución de estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión integral del riesgo, en cumplimiento de las competencias que tiene el municipio en materia de salud pública y de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo ‘Armenia con más oportunidades’.

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Esta semana se cumplen las fechas para la presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio, ICA, y su complementario de Avisos y Tableros, correspondiente al año gravable 2025 y vigencia fiscal 2026.

Por ello, la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Armenia recordó a los contribuyentes que las fechas establecidas en el Calendario Tributario 2026, se establecieron según el último dígito del NIT, antes del código de verificación.

Por su parte, los contribuyentes del régimen simplificado deberán realizar el segundo pago correspondiente al trimestre abril-junio hasta el 30 de junio de 2026.

El ICA es una de las principales rentas del municipio y grava las actividades industriales, comerciales y de servicios que se desarrollen en Armenia, de manera permanente u ocasional, con establecimiento de comercio o sin él, es por ello que se invita a los contribuyentes a realizar sus trámites dentro de las fechas establecidas para que así se eviten intereses moratorios y sanciones.

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La Administración Municipal precisó que la declaración privada del impuesto deberá presentarse exclusivamente de manera virtual, a través del Portal Tributario habilitado en la página web [ www.armenia.gov.co ]

Asimismo, se invitó a los contribuyentes a realizar sus trámites dentro de las fechas establecidas para evitar sanciones e intereses moratorios y continuar aportando al desarrollo de la ciudad.

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En una participativa socialización ante ediles, presidentes de juntas de acción comunal y representantes de la Comuna 2, la Alcaldía de Armenia relacionó los avances de las inversiones y proyectos ejecutados para mejorar la movilidad, el espacio público, la infraestructura recreo deportiva y los servicios públicos del sector,

Así lo confirmó la Secretaría de Infraestructura, dependencia que lideró la actividad, y en la que se anunciaron estudios y diseños, por parte de la Administración Municipal para ejecutar futuras intervenciones viales en la comuna, como parte de una gestión de recursos cercana a los $4.000 millones.

Con relación a infraestructura vial, destacaron las obras ejecutadas mediante el contrato de rehabilitación de malla vial, que permitieron la intervención de tramos en los barrios La Fachada y El Poblado, así como las acciones de reparcheo y mantenimiento realizadas en sectores como Las Acacias, Girasoles, Puerto Espejo, Zuldemayda y Marco Fidel Suárez.

La comunidad también conoció los avances del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Psmv, ejecutado en articulación con Empresas Públicas de Armenia, EPA, que representa inversiones por más de $2.696 millones en la Comuna 2.

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Entre las obras se encuentran la reposición parcial de alcantarillados en los barrios San Francisco, Las Brisas, 8 de marzo, La Fachada y Zuldemayda. Se resaltó la construcción del gimnasio al aire libre del barrio Villa de la Vida y el Trabajo, la adecuación de escenarios deportivos en La Fachada, Santa Rita, Lindaraja, Villa del Carmen y Jesús María Ocampo, además de la implementación de ciclo parqueaderos y otras obras de infraestructura social.

Otro de los aspectos a resaltar fue la modernización del alumbrado público, que permitió sustituir 213 luminarias de sodio por tecnología LED en barrios como La Virginia, Manantiales, Zuldemayda, Santa Rita, Los Quindos y La Fachada, alcanzando un avance significativo en esta etapa.

Se anunció la expansión del sistema de alumbrado con cerca de 172 nuevos puntos lumínicos, junto con nuevas inversiones en parques, escenarios deportivos, salones comunales y espacios de encuentro ciudadano, con lo cual la Alcaldía Municipal cumple con el compromiso con el desarrollo integral y la calidad de vida de los habitantes de la Comuna 2.

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Por invitación de la gerente de la Clínica El Prado, Liliana Salazar, la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila, la directora de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo, PVC, Liliana Valdez, el director de Calidad y Prestación de servicios, Leonardo Quiceno, la referente de salud mental Jeimy Bocachica y la psicóloga Sandra Serna, sostuvieron una reunión en las instalaciones de esta IPS, con el fin de analizar la posibilidad de aperturar el servicio de psiquiatría infantil, una necesidad sentida y de gran relevancia para la administración departamental que lidera Juan Miguel Galvis Bedoya.

El paso a seguir ahora es brindar asesoría técnica por parte del equipo de habilitación de la secretaría de salud departamental a esta clínica para analizar la viabilidad de reabrir hospitalización psiquiátrica pediátrica, lo que permitirá que el Quindío vuelva a contar con este servicio que es de vital importancia para la población infantil del departamento.

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La gobernación del Quindío respaldó la aprobación del Acuerdo 005, por parte del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, mediante el cual se incrementa en dos grados la escala salarial del personal técnico y asistencial de la entidad. Esta decisión busca reconocer la labor que desempeñan los funcionarios encargados de las actividades de vigilancia, seguimiento y control ambiental en el departamento.

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El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, participó en una jornada de capacitación liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, enfocada en Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial.

Este espacio de formación permitió actualizar conocimientos y fortalecer las capacidades técnicas para la identificación de riesgos en la infraestructura vial, contribuyendo a la implementación de acciones que promuevan vías más seguras para todos los usuarios

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Más de 21 mil armenios tienen pendiente su encuesta Sisbén; Alcaldía invita a realizar el trámite

La Alcaldía de Armenia, a través de la Oficina del Sisbén, hizo un llamado a la ciudadanía para que adelante oportunamente el proceso de vinculación y aplicación de la encuesta Sisbén, luego de que estadísticas suministradas por la Secretaría de Salud Municipal evidenciaron que actualmente 21.813 personas en el municipio aún tienen pendiente este trámite.

La Administración Municipal recordó que contar con la encuesta Sisbén actualizada es fundamental para la identificación y caracterización socioeconómica de los hogares, requisito que facilita el acceso a diversos programas sociales y beneficios del Estado.

Por esta razón, las personas que aún no han realizado la encuesta o requieren adelantar su proceso de vinculación pueden acercarse directamente a la Oficina del Sisbén, ubicada en la carrera 16 No. 16-10, primer piso, en jornada continua de atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La entidad reiteró que este trámite se realiza por demanda, por lo que son los ciudadanos quienes deben solicitarlo directamente ante la oficina correspondiente.

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El secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo Martínez, presentó la programación diseñada con motivo de los 60 años de creación de esta unidad territorial.

Las celebraciones que tendrá como principales protagonistas a los artistas locales, se extenderán desde el 1° al 4° de julio próximo, con programaciones cada ocho días en los diferentes municipios.

“Vamos a mostrar el talento emergente en arte y cultura en el departamento del Quindío”, sostuvo el funcionario y agregó, que se diseñó una parrilla bastante especial. “El 1° y 2° de julio, la programación estará centrada en el Centro de Convenciones del Quindío. Los días 3° y 4° de julio en la plaza de Bolívar - Armenia. El 4° tendremos el Desfile de la Quindianidad a las 2:00 p.m. saliendo del Parque Fundadores”, destacó.

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Para la inauguración está invitado Julio Victoria y la Orquesta Filarmónica del Café con 90 músicos. “Aquí tenemos música electrónica y digital, nada que envidiar a escenarios en Viena, Bélgica, Madrid o Barcelona; además nos complace saber que es un quindiano que no se conoce en el departamento”.

Igualmente, el secretario de Cultura también mencionó otros eventos importantes como The Lux, Mulato Ensamble, la banda Somer, Fernando Matallana y Don Jediondo, que también tendrá espacio en la tarima.

Durante el acto de presentación de la programación para del Festival de la Quindianidad, el secretario de cultura Felipe Robledo Martínez, impuso la banda del Quindío a la señorita Karim Yela, participante en la versión 43 del Reinado Nacional del Café en las Fiestas Aniversarias de Calarcá 140 años.

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11 integrantes de la universidad del Quindío entre estudiantes, funcionarios y graduados viajarán a África, Asia y Europa como parte del programa de intercambio internacional.

Los nuevos embajadores uniquindianos aplicaron a la oferta de Movilidad Internacional de Voluntariados Interculturales, Mivi, adscrita al programa Delfín, del que la Universidad del Quindío hace parte para apalancar la movilidad académica y cultural, la divulgación científica y tecnológica, la formación de capital humano de alto nivel, y la creación de redes de colaboración científica, de desarrollo e innovación tecnológica.

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En deportes, En Armenia impulsan campaña de adopción de animales de manera creativa con la fiebre mundialista

En el marco del mundial de fútbol y la participación de la selección Colombia desde la alcaldía de Armenia impulsan una campaña de adopción de perros que han sido rescatados y recuperados por Zoonosis.

Y es que a través de las redes sociales de la administración municipal invitan a participar de una jornada de adopción que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio en el parque sucre de Armenia donde 17 perros conforman la selección Zoonosis en la que buscan el fichaje más importante, una familia que les brinde amor, cuidado y una segunda oportunidad.

Precisamente la líder de seres sintientes de la secretaría de Gobierno de la ciudad, Lady Johanna López dijo que es clave ponerse la camiseta no solo por la selección que juega ese día sino por los peluditos que han sido rescatados por diferentes motivos como maltrato y abandono y cuando ya han sido recuperados en Zoonosis se dan en adopción.

Recordó que el mejor premio del campeonato para quienes participarán de la jornada será un amigo fiel para toda la vida.