Martes 23 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Colombia es una sociedad profundamente dividida en términos políticos así lo manifestó el docente José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial tanto a nivel nacional como en el entorno regional

Docente: Desde la Universidad de la Gran Colombia hemos venido haciendo este ciclo de análisis con relación a esta puja electoral. Hemos encontrado que el nivel de polarización en Colombia pues cada vez está más fuerte. Esto es una tendencia que se viene desarrollando en nuestro país del año 2012 desde el plebiscito por la paz.

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Los resultados de ayer demuestran que Colombia es una sociedad que está profundamente dividida en términos políticos, días previos dentro de la facultad que seguramente iba a hacer una decisión electoral con un estrecho margen.

Y agregó el académico “comentábamos dentro de nuestra facultad que generalmente las primeras vueltas daban un resultado de márgenes un poco mucho más un poco más amplios y en la segunda vuelta pues se venía estrechando la situación, decíamos que menos de 400.000, 300.000 votos y realmente lo que vimos ayer fue una diferencia pues bastante poco e histórica.

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Sin embargo, pues en los temas de preconteo y de escrutinio, Colombia la verdad es que no ha tenido una diferencia muy grande. Máximo, máximo unos 12.000, 14.000 votos de diferencia entre uno y otro candidato.

Pero a la hora de la verdad los resultados del preconteo siempre han sido muy confiables y pues en esta oportunidad creemos que van a ser de la misma manera ya con muy poco porcentaje de revisión en los escrutinios.

Resultados a nivel regional del Quindío y Armenia, Docente: yo creo que básicamente la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento del Quindío pues fue totalmente exitosa y así también a nivel nacional, eso es una campaña que tiene que ver con varios matices.

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Yo creo que hay una fuerza muy grande el voto de estructura pues los edificios administrativos de mayor relevancia en el departamento también fijaron su posición política dentro de esta competencia y de este de esta puja electoral y pues aportaron en gran medida esa gran votación.

Yo creo que a diferencia de hace 4 años estuvieron más compactados en una sola candidatura y esto se vio reflejado en la primera y bueno, en la segunda vuelta.

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También pues a la campaña Abelardo de la Espriella se le sumaron votos de opinión, muchos votos de reservistas, de veteranos, muchos votos de empresarios y la verdad es que lo que veíamos ayer en las calles en la noche, pues era ese voto de opinión celebrando que habían ganado esta puja electoral.

Quindío es reflejo de polarización. Docente: Pero también el Quindío es un reflejo de esa profunda polarización que Colombia va desarrollando, no solamente porque la otra campaña también sacó muchos votos, sino porque se vio a lo largo de este desarrollo electoral cierto conflicto verbal, inclusive violento, en temas pues de redes sociales y en la forma en que se posiciona el electorado.

Gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de inconveniente en torno a disturbios y ese tipo de asuntos en el departamento.

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Entendemos pues que, en el país, algunos lugares sí tuvieron algún tipo de manifestación, inclusive algunos con hechos violentos, pero yo creo y lo decíamos este antes de la de la contienda, yo creo que este tiene que ser un escenario de paz democrática en donde las personas compartan los asuntos ideológicos y que, a pesar de no compartir con la otra posición, pues también puedan en entender que el presidente va a tener que gobernar para todos en estos 4 años.

Sobre los discursos de los dos candidatos luego de la jornada del domingo, el docente indicó en torno a Iván Cepeda, básicamente es un discurso que debe mantener las bases activas de su proyecto político. Nosotros tenemos que entender que, a pesar de las derrotas electorales, la gente tiene que entender que de alguna manera como dicen el refrán popular, se pierde una batalla, pero no la guerra. Y la consolidación de ese proyecto político de izquierda es una consolidación que ahora tiene las banderas de Iván Cepeda. Yo creo que el discurso, Aunque obviamente cargado de ideología, pues también fue un discurso de decencia como persona.

Y ese discurso de decencia pues también transmite tranquilidad hacia la hacia el pueblo colombiano porque un discurso incendiario, un discurso contestatario frente a la institucionalidad puede llegar a avivar los ánimos de violencia de una manera pues inadecuada.

Y la consolidación de su proyecto político pues tiene que pasar por ahí, por un asunto de diálogo, por un asunto de tener que hacer lo que tiene que hacer, el llamado a los abogados para ir a pelear cada voto. Creo que eso no es nuevo, todos los candidatos lo hacen y no solamente en la nacionales, sino también en las regionales, que cada voto cuenta. Sin embargo, me parece que, en términos de descendencia humana, por lo menos, se transmite una especie de dignidad.

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Por el otro lado, el discurso de Abelardo de la Espriella es un discurso que, está cumpliendo lo que promete básicamente, una cosa es ser el candidato y otra cosa es ser el presidente electo. Si bien es cierto, pues jurídicamente todavía no se le ha delgado este o todavía no ostenta esta condición, pues ya los resultados son más que claros y lo que se espera es que se cumpla esa idea de promesa.

Ahora bien, el desarrollo de esos decretos que tiene listos para poder desarrollar su plan de gobierno y la transformación de Colombia en ese en ese espectro ideológico, pues básicamente tienen que ir más de la mano de la institucionalidad, la verdad es que Colombia espera que sí se desescalar mucho el conflicto violento de las narrativas en contra de los demás.

Entonces, la expectativa está en si Abelardo de la Espriella ya va a cumplir esos asuntos de los nunca o de gobernar con los técnicos o de gobernar con otro tipo de personas que básicamente no han estado en el aparato burocrático del Estado.

Entonces, si da cierta tranquilidad que se le se le baja un tono a la discusión política, pero se espera que ya se mantenga en esa institucionalidad que es lo que más le conviene a Colombia y esperemos que la expectativa que tenemos todos frente al nuevo gobierno, pues sea de tranquilidad, de paz y como decía al principio de esa paz democrática electoral.

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Los gremios en el Quindío invitaron a respetar los resultados de las elecciones presidenciales en segunda vuelta

En medio de la actual polarización que vive el país evidenciado en los resultados del preconteo, el comité intergremial del departamento emitió un comunicado con el fin de llamar la atención ciudadana respecto a respetar y recibir con serenidad dichos resultados.

Precisamente el director del comité, Juan David Pachón extendió una felicitación a los ciudadanos porque la jornada electoral se llevó a cabo en paz por eso espera el ambiente se mantenga en la etapa de escrutinio.

Señaló que son altas las expectativas con el nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella puesto que esperan retomar los proyectos que han estado suspendidos y que son clave para el desarrollo del departamento.

Añadió que Colombia cuenta con instituciones electorales que han acompañado el desarrollo del proceso y han brindado todas las garantías al país.

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Teniendo en cuenta que el IDEAM declaró la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, mediante una convocatoria realizada en las instalaciones de la CRQ, inició la conformación de la Brigada de Incendios Forestales con el propósito de fortalecer la atención y respuesta frente a este tipo de emergencias en el municipio.

La iniciativa busca aprovechar el equipamiento entregado por la Administración Municipal y consolidar un grupo especializado para enfrentar los riesgos asociados al aumento de las altas temperaturas y la ocurrencia de incendios forestales. Actualmente, 40 bomberos han manifestado su interés en integrar esta brigada.

Para el desarrollo de estas labores, el equipo cuenta con 30 trajes especializados compuestos por casco, chaquetón, pantalón, guantes y botas forestales, además de herramientas como motosierras, machetes, palas, batefuegos, rastrillos McLeod, pulaskis y bombas de espalda, diseñadas para la atención de este tipo de eventos.

Con estos recursos, los integrantes de la brigada podrán ejecutar ataques directos o indirectos, así como construir líneas de defensa y desarrollar acciones de control y enfriamiento, fortaleciendo la capacidad operativa para brindar una respuesta oportuna e integral ante los incendios forestales que puedan presentarse en el territorio.

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Mientras que entre febrero y marzo de 2026, el precio típico de una propiedad en Armenia se mantuvo en 330 millones de pesos, en abril subió $50 millones, mostrando un valor de $380 millones, lo que evidenció la dinámica del mercado y los efectos que se desprenden de las decisiones económicas que se toman en el ámbito nacional.

Lo anterior fue revelado por el Observatorio Inmobiliario de la Alcaldía de Armenia, análisis que además reveló que las propiedades más económicas del trimestre estuvieron alrededor de los $85 millones y las más costosas llegaron a los $2.000 millones, no obstante, la gran mayoría de la oferta se concentró entre los $200 y $500 millones.

Se indicó que la metodología del observatorio es usar la mediana y no el promedio para determinar el precio típico de un predio en la capital quindiana, por lo que se toma el precio del inmueble que queda justo en la mitad de toda la oferta —ni el más caro ni el más barato—, lo que da una imagen más fiel de lo que realmente ofrece el mercado.

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En este primer informe, el Observatorio Inmobiliario recogió las ofertas publicadas en portales inmobiliarios digitales y las analizó para conocer precios, tipos de vivienda, zonas y quiénes venden, por lo cual desde la Secretaría de Hacienda se insistió en continuar con el seguimiento mes a mes para construir una imagen más completa del mercado de vivienda en Armenia, siendo una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la Administración Municipal y los ciudadanos.

En este trimestre, según el Observatorio Inmobiliario, seis de cada diez propiedades en venta fueron apartamentos. Las casas representaron aproximadamente dos de cada diez, y los demás inmuebles —aparta estudios, lotes y locales comerciales— completaron la oferta.

La mayor parte de la oferta de vivienda en venta durante este trimestre se concentró en el norte de la ciudad y en el corredor de la Avenida Centenario. Estas zonas aparecen de forma consistente en los tres meses como las más activas en el mercado de ventas. El sur y el occidente registraron menor actividad, pero mantuvieron presencia en los tres meses con propiedades de precios más accesibles.

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En la tarde del lunes 22 de junio se presentó un choque múltiple en el municipio de Montenegro, Quindío.

El siniestro vial se registró en la vía saliendo del deprimido del municipio de Montenegro hacia Quimbaya donde chocaron cuatro vehículos, tres carros particulares, entre automóviles y camionetas y un camión de transporte de gas, en el choque por fortuna no hubo personas lesionadas, pero si daños materiales, además de la congestión vehicular. Se desconoce las causas que provocaron está colisión múltiple en esta vía del Quindío.

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Los bomberos de Armenia rescataron un gato que había quedado atrapado entre las rejas y una malla en un ventanal en la institución educativa Los Quindos al sur de la ciudad.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de bomberos indicó que utilizaron una escalera de extensión y fue rescatado el gatito sin novedad y fue entregado al personal del colegio.

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Ante el incremento de los homicidios en Armenia, llegaron 29 uniformados de la Unidad nacional de intervención policial y de antiterrorismo, Unipol para hacerle frente a los asesinatos.

En el barrio Génesis al sur de Armenia, la Policía del Quindío hizo el lanzamiento de esta unidad policial, uno de los sectores más afectados con la criminalidad en la ciudad, y donde se han registrado varios hechos sicariales

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “hemos contado por parte la jefatura del servicio de policía de una capacidad de 28 hombres y mujeres adicionales con capacidad motorizada, con capacidad de despliegue operacional que está al servicio de la comunidad, al servicio de la gente de Armenia con el propósito de garantizar y contener una de las mayores afectaciones que tenemos, que son las afectaciones a la vida.

Y agregó “Ellos vienen con tareas muy claras con unos propósitos muy específicos que se articulan con las capacidades ya instaladas en el departamento para lograr generar primero sensación de seguridad, que es lo importante, decirle a la gente que se sientan seguros y lo segundo decirles a los delincuentes que no vamos a tener tregua con ellos”

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Y esas capacidades se suman a las capacidades instaladas del departamento para ser más contundente contra el delito y realmente para recuperar la confianza y la seguridad de estos sitios que a veces se ha vuelto un poco difícil por la misma dinámica de estos grupos encargados de dinamizar el tráfico de estupefacientes.

La capacidad de cámaras que ya están instaladas y que tenemos un espejo en el en el CAD de nuestra policía, otro centro de monitoreo en la gobernación, Cámara de Comercio y son esos primeros indicadores que nos permiten orientar en primera instancia el apoyo de estas unidades. Segundo, ya vienen desplegando y haciendo control de contención fuertes.

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En Armenia denunciaron llamada extorsiva de supuesto grupo guerrillero, pero todo se trataba de la modalidad de falso servicio. Desde el Gaula indicaron que en un 30% disminuyó el delito en el Quindío durante el primer semestre del año

A través de sus redes sociales la líder social Johanna Grajales dio a conocer que su familia fue víctima del delito de extorsión en la modalidad de falso servicio.

Explicó que a su hermana menor la contactaron para una venta con un supuesto domicilio a una vereda de la ciudad de Armenia a través de Marketplace de Facebook y es ahí donde inició todo el calvario.

Resaltó que una vez en el sitio a su hermana los delincuentes la intimidaron por llamada describiendo la forma en que iba vestida, el vehículo en que se transportaba con el fin de hacerle creer que estaba siendo vigilada lo que generó que quedara paralizada sin posibilidad de movilizarse por el temor de alguna represalia.

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Expresó que después llegó la angustia para la familia puesto que las contactaron exigiéndoles 20 millones de pesos para no atentar contra la vida de su hermana y pareja sentimental puesto que estaban simulando un secuestro.

Dijo que a pesar de la angustia que vivió al pensar que su familiar se encontraba en peligro, logró calmarse y verificar la situación por lo que el Gaula fue clave para darle a conocer que estaba siendo víctima de la modalidad de falso servicio por lo que se abstuvo de entregar dinero a los delincuentes.

A propósito del tema, el teniente Josué López, subcomandante del Gaula de la Policía del departamento informó que gracias al trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía han logrado hacerle frente al delito.

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Afirmó que el balance es positivo en materia de seguridad puesto que en el primer semestre del año han logrado una reducción cercana al 30% en las denuncias por el delito de extorsión lo que refleja los resultados que generan las actividades preventivas que despliegan por diferentes municipios del departamento.

Resaltó que en lo corrido del año no se ha registrado ningún caso de secuestro lo que representa una reducción del 100% de este delito en el departamento lo que es fundamental para garantizar la libertad personal de la ciudadanía.

Enfatizó que gracias a las actividades preventivas que llevan a cabo han sensibilizado a comerciantes, empresarios, cafeteros entre otros dando a conocer las principales modalidades de extorsión entre esas la del falso servicio.

Invitó a la comunidad a denunciar oportunamente a través de la línea gratuita nacional 165 o a la línea del Gaula del departamento 317 -896- 5540.

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Con el inicio de la temporada de vacaciones y el aumento en la llegada de turistas al departamento, el Quindío cuenta hoy con una herramienta tecnológica que contribuye a mejorar la experiencia de quienes recorren su territorio.

Se trata de las pantallas informativas instaladas en la entrada de cada uno de los municipios, una iniciativa liderada por la Gobernación del Quindío que ya se encuentra en funcionamiento.

Este proyecto, permite difundir información de interés para viajeros y comunidades locales, promoviendo de manera dinámica los atractivos turísticos, la agenda cultural, las campañas institucionales y mensajes relacionados con la movilidad y la seguridad vial.

Además de facilitar el acceso a información actualizada, las pantallas se han consolidado como una vitrina para destacar la riqueza cultural, natural y productiva del territorio, permitiendo que tanto turistas como habitantes conozcan de primera mano la oferta que caracteriza a cada localidad.

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En las montañas de Calarcá, la Gobernación del Quindío protege una de las mayores riquezas naturales del departamento: se trata de una parcela de frailejones ubicada en el predio de conservación Buenos Aires.

Estas especies, consideradas verdaderas fábricas naturales de agua, tienen la capacidad de captar la humedad de la neblina y las lluvias, almacenarla y liberarla gradualmente hacia quebradas, nacimientos y ríos. A través de un monitoreo permanente, la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, verifica procesos de afloramiento y germinación de estas plantas, fundamentales para la preservación del recurso hídrico y el equilibrio ecológico.

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En noviembre estarán funcionando los centros transitorio móvil y de atención residencial, son las estrategias que llegarán a fortalecer las acciones que lidera la Alcaldía de Armenia en materia de atención a la población en situación de calle

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de este proceso, se informó que, a través del centro transitorio móvil, el equipo de Intervención Inmediata realiza el traslado de los ciudadanos a espacios donde reciben acceso a servicios de higiene personal, cambio de ropa y acompañamiento psicosocial, mientras que se proyecta la adecuación de un futuro centro de atención residencial.

Este espacio brindará un acompañamiento más profundo a quienes decidan iniciar voluntariamente un proceso de desintoxicación y superación de la vida en calle.

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“La idea es que los ciudadanos que asistan a este centro de atención van a estar dos, tres o cuatro meses internados para empezar a hacer todo el proceso de desintoxicación y poder habituarse a una superación de vida en calle. Por eso, el reto que tenemos es que las personas voluntariamente ingresen y que tengan la voluntad y compromiso de estar en este centro, porque no podrán entrar y salir a buscar su consumo y volver”, indicó Jenny Gómez Betancourt, secretaria de Desarrollo Social.

Se insistió en que no funcionará como un albergue temporal, sino como un lugar donde los usuarios permanecerán durante varias semanas mientras reciben atención especializada y acompañamiento integral.

Las obras y adecuaciones requeridas por las autoridades de salud podrían tardar entre tres y cuatro meses, por lo que se estima que este centro entre en funcionamiento hacia el mes de noviembre. Por ahora, la ubicación del inmueble no ha sido revelada mientras avanzan los procesos técnicos y administrativos necesarios para su apertura.

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Con una votación de 17 votos a favor y dos en contra, el concejo de Armenia aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 010 de 2026, Por medio del cual se aplica y reajusta el salario mensual del alcalde municipal, la personera y el contralor municipal para la vigencia fiscal 2026.

Según datos conocidos del proyecto el alcalde de Armenia, James Padilla García pasará de ganarse $21,6 millones a $23,1 millones mensuales.

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Empresas Públicas de Armenia EPA desarrolla periódicamente labores de apertura o purga de hidrantes en diferentes sectores de la ciudad, una actividad técnica indispensable para garantizar la calidad del agua potable, el adecuado funcionamiento de la red de distribución y la continuidad del servicio para los usuarios.

Estas intervenciones hacen parte de los mantenimientos preventivos que se realizan de manera permanente y que cobran especial relevancia en el actual escenario de preparación frente al posible impacto del Fenómeno de El Niño.

Durante las “purgas” se permite la circulación controlada del agua a través de los hidrantes para remover la presencia de aire, sedimentos y partículas que pueden acumularse en las tuberías con el paso del tiempo.

Este procedimiento contribuye a mantener las condiciones óptimas de la infraestructura, prevenir afectaciones en la calidad del agua y fortalecer la capacidad operativa del sistema de acueducto ante eventuales periodos de disminución en la disponibilidad del recurso hídrico.

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Desde la entidad se recuerda que, si bien en algunos días se han presentado lluvias, esto no significa que el riesgo asociado al Fenómeno de El Niño haya desaparecido.

Por ello, además de las acciones técnicas que adelanta la empresa para proteger el sistema de abastecimiento, es fundamental que la comunidad aporte desde sus hogares mediante prácticas responsables como cerrar la llave mientras no se utiliza, reparar fugas o internas, reutilizar el agua cuando sea posible y evitar consumos innecesarios. La preparación es una tarea conjunta y cada acción cuenta para asegurar la disponibilidad del agua para todos.

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El Quindío se prepara para celebrar 60 años de vida administrativa, Bajo el eslogan “El Quindío no solo cumple años, cumple sueños”, esta histórica conmemoración se ha diseñado con un enfoque profundamente social, cultural y participativo, consolidándose como una fiesta pensada Por y Para la Gente y será presentado hoy en la gobernación del Quindío.

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Con orgullo y emoción, Medicina Veterinaria y Zootecnia celebró su primera Ceremonia de Imposición de Batas

El acto simbólico marcó el inicio de una nueva etapa en la formación profesional de los estudiantes de octavo semestre y se convirtió en un hito para la historia del programa.

La Universidad La Gran Colombia vivió una jornada cargada de alegría, orgullo y significado con la realización de la primera Ceremonia de Imposición de Batas del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, un evento académico y simbólico que representa el inicio de una nueva etapa en la formación de los estudiantes de octavo semestre.

Durante la ceremonia, los futuros profesionales recibieron la bata que los acompañará en su proceso de práctica y fortalecimiento de competencias, un símbolo que refleja la responsabilidad, la vocación de servicio, el compromiso ético y el esfuerzo que demanda el ejercicio de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia.

Cada bata impuesta representa el sueño de contribuir al bienestar animal, la salud pública, la sostenibilidad de los sistemas productivos y el desarrollo del sector agropecuario, áreas fundamentales para el crecimiento y progreso de la sociedad.

Este momento adquirió un significado aún más especial al convertirse en la primera ceremonia de este tipo realizada por el programa, consolidándose como un hito institucional que fortalecerá el sentido de pertenencia de los estudiantes y servirá de inspiración para las futuras generaciones que aspiran a formarse como médicos veterinarios y zootecnistas en la Universidad La Gran Colombia.

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Las instalaciones de la Escuela Nacional de Calidad del Café del SENA Agroindustrial fueron el escenario del reciente lanzamiento oficial de ENDER 2026, el V Encuentro Regional de Robótica Educativa que este año se desarrollará bajo la temática “Robótica de Otro Mundo”, una propuesta inspirada en misiones aeroespaciales como Artemis, que invita a niños y jóvenes a explorar la innovación a través de la metodología STEAM.

Las inscripciones para participar en ENDER 2026 estarán abiertas hasta el 12 de julio, y el Encuentro Regional está programado para el 20 de agosto de 2026. El evento contempla dos categorías: Junior, dirigida a estudiantes de grados 4° a 11°, y Máster, para grados 7° a 11°. Los equipos deben conformarse por cuatro estudiantes y un docente tutor, y las preinscripciones se gestionan a través de los canales digitales y las redes sociales de la organización. Los cupos son limitados.

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En deportes, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera adelanta el mantenimiento semestral preventivo y correctivo del gramado del Estadio Centenario, una intervención especializada que permitirá conservar en óptimas condiciones uno de los escenarios deportivos más importantes de la capital quindiana.

Las labores son ejecutadas por el contratista Zonas Verdes y hacen parte del cronograma técnico que se desarrolla dos veces al año, durante los meses de junio y diciembre, con el propósito de garantizar la calidad de la cancha y prolongar la vida útil.

Entre los trabajos que actualmente se realizan se encuentran procesos especializados de aireación profunda, limpieza de maleza, verticut, fertilización, control fitosanitario y mantenimiento integral del sistema de riego, fundamentales para fortalecer las raíces del césped y mejorar el drenaje de la cancha.

El jefe del área técnica del Imdera, Hinderman Figueroa Rodríguez, explicó que estas intervenciones son indispensables para asegurar el adecuado estado del escenario. “Estamos realizando un mantenimiento mucho más profundo a la cancha del Centenario”, dijo.

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De otro lado, Las Vacaciones Recreativas de mitad de año del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia comenzaron el lunes 22 de junio con el programa ‘Reto Aventura Imdera 2026’, una estrategia que recorrerá las comunas de la ciudad con espacios de recreación y diversión a miles de niños y niñas.

Allí, los participantes podrán disfrutar de juegos recreativos, talleres creativos, actividad física dirigida, dinámicas grupales y múltiples retos diseñados por el equipo de Recreación del Imdera, en una apuesta institucional que busca garantizar el derecho a la recreación de la población infantil de Armenia.

Con este programa, que se extenderá hasta el viernes 3 de julio, la Alcaldía de Armenia y el Imdera continúan fortaleciendo su oferta institucional en los barrios, generando espacios seguros para la recreación, la actividad física y la convivencia durante las vacaciones escolares.