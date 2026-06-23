Frustran modalidad de extorsión en Armenia: las autoridades resaltan disminución del 30% del delito

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Armenia

A través de sus redes sociales, la líder social Johanna Grajales dio a conocer que su familia fue víctima del delito de extorsión en la modalidad de falso servicio.

Explicó que a su hermana menor la contactaron para una venta con un supuesto domicilio a una vereda de la ciudad de Armenia a través de Marketplace de Facebook y es ahí donde inició todo el calvario.

Resaltó que una vez en el sitio a su hermana los delincuentes la intimidaron por llamada describiendo la forma en que iba vestida, el vehículo en que se transportaba con el fin de hacerle creer que estaba siendo vigilada lo que generó que quedara paralizada sin posibilidad de movilizarse por el temor de alguna represalia.

Expresó que después llegó la angustia para la familia puesto que las contactaron exigiéndoles 20 millones de pesos para no atentar contra la vida de su hermana y pareja sentimental puesto que estaban simulando un secuestro.

Dijo que a pesar de la angustia que vivió al pensar que su familiar se encontraba en peligro, logró calmarse y verificar la situación por lo que el Gaula fue clave para darle a conocer que estaba siendo víctima de la modalidad de falso servicio por lo que se abstuvo de entregar dinero a los delincuentes.

Gaula de la Policía del Quindío

A propósito del tema, el teniente Josué López, subcomandante del Gaula de la Policía del departamento informó que gracias al trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía han logrado hacerle frente al delito.

Afirmó que el balance es positivo en materia de seguridad puesto que en el primer semestre del año han logrado una reducción cercana al 30% en las denuncias por el delito de extorsión lo que refleja los resultados que generan las actividades preventivas que despliegan por diferentes municipios del departamento.

Resaltó que en lo corrido del año no se ha registrado ningún caso de secuestro lo que representa una reducción del 100% de este delito en el departamento lo que es fundamental para garantizar la libertad personal de la ciudadanía.

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Enfatizó que gracias a las actividades preventivas que llevan a cabo han sensibilizado a comerciantes, empresarios, cafeteros entre otros dando a conocer las principales modalidades de extorsión entre esas la del falso servicio.

Invitó a la comunidad a denunciar oportunamente a través de la línea gratuita nacional 165 o a la línea del Gaula del departamento 317 -896- 5540.

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