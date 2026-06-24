“La última vez que hablé con ella fue el miércoles”, mamá de Natalia Villalba, mujer hallada muerta

Gran conmoción ha generado la muerte de Natalia Villalba, la modelo colombiana de 36 años que fue hallada muerta en un edificio en el barrio Chicó, al norte de Bogotá. En entrevista con Caracol Radio, Claudia Villalba, mamá de Natalia, entregó detalles inéditos de la última conversación que sostuvo con su hija.

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De acuerdo con la mujer, la última vez que hablaron fue el pasado miércoles, cuando Natalia le aseguró que tenía ganas de viajar hasta Cúcuta, ciudad de la que era oriunda, para participar de la segunda vuelta presidencial. “Hablé con ella el miércoles y me dijo que quería ir a Cúcuta a votar y yo le dije que no, que se quedara en Bogotá”, afirmó Claudia.

Su madre narró que después de ese día no tuvo más información sobre su hija. Posteriormente, el jueves, la mujer trató de comunicarse con Natalia, pero se percató de que ya no llegaban los mensajes, por lo que desde ese momento la familia comenzó a buscarla por todos los medios posibles.

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“El jueves la saludé y ya no le llegaban los mensajes. Empezamos todos a escribirle. Yo, mi hijo, por todos los medios. Le escribimos hasta por Instagram y tampoco respondió. Mi hijo estaba en Sogamoso, no estaba en Bogotá, entonces no había quien fuera al hotel”, agregó la mujer.

¿Cómo se enteró Claudia Villalba del presunto asesinato de su hija?

En la conversación con Caracol Radio, la señora Claudia aseguró que se enteró de la muerte de su hija debido a una llamada de su hermana. “Me enteré porque una hermana me llamó a decirme que había salido la noticia. Yo no lo creía hasta que mi esposo me confirmó”, añadió.

Asimismo, la mujer confirmó que el celular de su hija, el cual era clave en la investigación, sigue sin aparecer: “Solo aparece el computador, creo que el tipo que la asesinó se lo llevó”. Además, indicó que desconoce si su hija tenía una pareja sentimental, pues su hija nunca le informó.

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“Nunca me dijo que tenía una pareja. No sabía, la verdad. Solo sé que entraron dos extranjeros y, pues, dicen que fue el último el que la asesinó”, agregó en la entrevista. Sobre su hija, aseveró que era una “chica normal”, que era diseñadora gráfica y que también se dedicaba al modelaje.

Cabe mencionar que Natalia Villalba vivía en la capital del país desde hace 17 años. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó este asesinato y pidió adelantar las investigaciones. “Desde el primer momento de ayer, que se conoció el caso, hemos apoyado al CTI de la Fiscalía, quien está al frente de la investigación para que se aclare lo sucedido y se garantice la aplicación de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Escuche la entrevista completa:

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