Encuentran el cuerpo de una mujer en un hotel del norte de Bogotá: habría estado con un extranjero

Este lunes, 22 de junio, las autoridades en Bogotá confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de una maleta en una habitación de un hotel ubicado en la calle 95 con carrera 21. La víctima, de acuerdo con las autoridades, es una ciudadana colombiana, oriunda de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar, que es materia de investigación, la mujer habría ingresado al establecimiento en compañía de una persona que, al parecer, sería de nacionalidad estadounidense.

El caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte.

Por ahora, las autoridades manejan el caso como una muerte violenta y continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.