La Gobernación de Risaralda alerta sobre estafas relacionadas con supuestas entregas de mercados

Risaralda

La Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social informó que en los últimos días se ha evidenciado la circulación de información falsa en redes sociales sobre supuestas jornadas de entrega de mercados y el inicio de los programas de distribución de ayudas alimentarias en el departamento.

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Las autoridades alertan a la ciudadanía sobre esta desinformación, ya que podría ser utilizada por terceros para inducir a engaños o generar confusión entre los risaraldenses.

“Queremos informarle a la comunidad que en este momento no estamos haciendo entrega de mercados, pero los invitamos para que estén supremamente atentos de nuestras redes sociales, para que no caigan en engaños y tengan presente las fechas en las cuales vamos a realizar la entrega de estos mercados”, indicó la secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social de Risaralda, Litza Fernanda Roldán.

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Las autoridades recalcan que este tipo de entregas, así como cualquier convocatoria realizada por la Gobernación de Risaralda, se informa exclusivamente a través de los canales oficiales, como las redes sociales institucionales o la página web Risaralda.gov.co.

También se recomienda no suministrar información personal, no realizar pagos y no atender solicitudes provenientes de personas o de perfiles no autorizados que ofrecen supuestos beneficios o ayudas a nombre de la entidad.