Pereira se prepara para vivir la fiesta de la Selección Colombia con pantallas gigantes

Pereira

Los aficionados al fútbol tendrán varios puntos de encuentro en Pereira para acompañar a la Selección Colombia en su compromiso de esta noche frente a la República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Mundial de Fútbol.

La Alcaldía de Pereira anunció la instalación de cinco pantallas gigantes en distintos sectores estratégicos de la ciudad para que los ciudadanos puedan disfrutar de la transmisión del encuentro, programado para las 9:00 de la noche.

Los espacios habilitados para seguir el partido serán la Plaza de Bolívar, la Calle del Encuentro, la Zona T, el sector de Parque Industrial y la Ferro, donde además se desarrollarán actividades complementarias para los asistentes.

La jornada contará también con una oferta gastronómica en cada uno de los puntos dispuestos, con el propósito de convertir el evento en una verdadera fiesta deportiva para las familias y seguidores del combinado nacional.

Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades, las autoridades confirmaron el despliegue de más de 600 uniformados de la Policía Nacional, que estarán distribuidos en los diferentes sectores habilitados para el evento.

Desde la administración municipal se hizo un llamado a los ciudadanos para disfrutar de la jornada con responsabilidad, respeto y buen comportamiento, promoviendo un ambiente familiar y seguro en cada uno de los puntos de concentración.

El encuentro se podrá escuchar en Pereira y Risaralda a través de los 950 AM y 88.7 FM con la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, que llevará todos los detalles de este esperado partido para los colombianos.