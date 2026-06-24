Pereira activa medidas preventivas ante alta probabilidad del fenómeno El Niño

Pereira

La alerta surge luego de los más recientes análisis climáticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, que señalan una probabilidad superior al 95 % de que las condiciones asociadas a este fenómeno continúen desarrollándose durante el segundo semestre de 2026 y se prolonguen hasta los primeros meses de 2027.

Según las proyecciones, existe además una posibilidad cercana al 63 % de que el evento alcance una intensidad considerada como muy fuerte, escenario que podría generar importantes impactos en diferentes regiones del país.

La directora de Gestión del Riesgo de Pereira, Dayana Gómez Jiménez, hizo un llamado a la ciudadanía para comenzar desde ahora la adopción de medidas preventivas en los hogares y comunidades, destacando que la preparación temprana es fundamental para disminuir los efectos de la fase cálida que se proyecta para los próximos meses.

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“Esta situación ha generado un incremento notable en las temperaturas, además hemos tenido disminución de lluvias en varias regiones, dentro de estas, la región andina, donde se ubica Pereira”, expresó la funcionaria.

Las autoridades advierten que entre los principales efectos asociados al fenómeno se encuentran el aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias, el riesgo de incendios forestales y posibles dificultades en el abastecimiento de agua en algunos sectores.

Por esta razón, la administración municipal inició campañas orientadas a promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, además de acciones preventivas para reducir los riesgos que podrían derivarse de una temporada prolongada de sequía.

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Asimismo, recordó la importancia de evitar quemas, hacer un uso responsable del agua y reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar riesgo para la comunidad o los ecosistemas.

Desde la Alcaldía de Pereira señalaron que se mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y se fortalecerán los planes de acción institucionales con el objetivo de anticiparse a posibles emergencias y proteger a la población frente a los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño.