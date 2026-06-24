“La ciudad no resiste un cierre más”: Distrito por cierre de urgencias de una clínica en Bogotá
Más de 5 mil atenciones tendrían dificultades desde el 1 de julio por el cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio.
Bogotá D.C
El cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio en Bogotá, por deudas acumuladas de la EPS Famisanar a partir del 1 de julio, ha causado preocupación en los pacientes y por parte del sector de la salud.
El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont se pronunció al respecto.
“La ciudad no resiste un cierre más estamos al 230% de ocupación en urgencias pediátricas y se trata de más de 5 mil atenciones mensuales que tendrían dificultades desde el 1 de julio”, señaló Bermont.
Aseguró que el equipo de la secretaría está trabajando para que el servicio de salud para los niños en la ciudad continúe y se garantice.
A largo de este año se han cerrado distintos servicios de salud en algunas clínicas de la ciudad. Entre esos se encuentran: el cierre del servicio de diagnósticos de la Liga contra el Cáncer y la reducción a cuatro camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Juan N. Corpas.
A esto se suma la compleja situación que viven las subredes del Distrito por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas.
“Estamos soportando la atención de sus usuarios y los pagos no llegan ni a un 30% de lo facturado”, indicó el secretario.
De ahí que pidiera la intervención de la Superintendencia de Salud a las EPS ya intervenidas.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....