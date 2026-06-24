“La ciudad no resiste un cierre más”: Distrito por cierre de urgencias de una clínica en Bogotá

Bogotá D.C

El cierre del servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio en Bogotá , por deudas acumuladas de la EPS Famisanar a partir del 1 de julio, ha causado preocupación en los pacientes y por parte del sector de la salud.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont se pronunció al respecto.

“La ciudad no resiste un cierre más estamos al 230% de ocupación en urgencias pediátricas y se trata de más de 5 mil atenciones mensuales que tendrían dificultades desde el 1 de julio”, señaló Bermont.

Aseguró que el equipo de la secretaría está trabajando para que el servicio de salud para los niños en la ciudad continúe y se garantice.

A largo de este año se han cerrado distintos servicios de salud en algunas clínicas de la ciudad. Entre esos se encuentran: el cierre del servicio de diagnósticos de la Liga contra el Cáncer y la reducción a cuatro camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Juan N. Corpas .

A esto se suma la compleja situación que viven las subredes del Distrito por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas.

“Estamos soportando la atención de sus usuarios y los pagos no llegan ni a un 30% de lo facturado”, indicó el secretario.