Liga Contra el Cáncer suspende servicios en Bogotá por crisis financiera

60 años de labores al lado de pacientes de cáncer y sus familias( Liga Colombiana contra el cáncer- Facebook )

SALUD

La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá anunció la suspensión temporal de sus servicios debido a una difícil situación financiera, generada principalmente por la falta de pagos oportunos por parte de las entidades responsables.

A través de un comunicado fechado el 30 de abril de 2026 y que fue puesto a las afueras de la IPS la institución informó a los pacientes que esta situación ha afectado su capacidad operativa y la sostenibilidad de sus actividades.

“Nos vemos en la obligación de suspender temporalmente la prestación de nuestros servicios, medida que adoptamos con el fin de proteger la estabilidad de la institución y garantizar la calidad de la atención en el futuro”, señaló la entidad.

La Liga explicó que espera que el panorama se normalice en el corto plazo y confía en poder retomar la atención en un plazo aproximado de dos meses, una vez se pongan al día los pagos pendientes.

Asimismo, agradecieron la comprensión de los usuarios y reiteraron su compromiso de reactivar los servicios tan pronto como las condiciones financieras lo permitan.

El gerente general, Hernán Fernández Ankudowicz, firmó el comunicado en el que se advierte sobre el impacto que esta crisis podría tener en la atención de pacientes oncológicos en la ciudad.