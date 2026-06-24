Distrito pide a SuperSalud intervención para que las EPS intervenidas le cumplan a la red pública

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont envió una carta a la Superintendencia de Salud, en cabeza de Daniel Quintero, para lograr que las EPS intervenidas le cumplan a la red pública de la capital.

“La situación de nuestras subredes de salud en @Bogota, se torna cada día más compleja por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas. A 30 de Abril la deuda suma 417 mil millones de pesos”, dijo el alto funcionario

Así mismo, en la carta enviada desde la Administración Distrital al superintendente Quintero, se expone el crecimiento en la cartera de salud de la capital.

“La información evidencia un crecimiento sostenido y acelerado de la cartera entre 2023 y abril de 2026, con un incremento total del 142%, lo que refleja un deterioro progresivo en la oportunidad de pago por parte de estas EPS”, se expone en la carta.

Por otra parte, se resalta el comportamiento y la identificación de las EPS con problemas en sus finanzas.

“Se destaca particularmente el comportamiento de NUEVA EPS, cuya cartera presenta un aumento del 282%, así como FAMISANAR y PROTEGER EPS, con incrementos del 111% y 161%, respectivamente”.

Y agregan, “aunado a lo anterior, en las mesas adelantadas en mayo de 2026 se identificó que las EAPB ALIANSALUD, ASMET SALUD, CAPITAL SALUD, COMPENSAR, COOSALUD, EMSSANAR, SOS, FAMISANAR, MALLAMAS, MUTUAL SER, NUEVA EPS. PIJAOS, PROTEGER EPS, SALUD TOTAL, SANITAS, SAVIA SALUD y SURAMERICANA no suscribieron acuerdos de pago en su totalidad con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, situación que limita el avance en el saneamiento de la cartera y afecta la oportunidad en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria”.

Finalmente, en la misiva indicaron que la falta de pago también afecta el flujo de dinero que se usa para el pago de todo el personal humano que interviene en la atención en salud en Bogotá.

“Esta situación genera implicaciones directas sobre la liquidez de las Subredes, al limitar su capacidad para garantizar el flujo de recursos necesarios para la operación, el pago del talento humano y proveedores, así como la reposición de insumos y la tecnología. En consecuencia, se incrementa el riesgo de afectación en la continuidad, oportunidad y calidad de la prestación de los servicios de salud, especialmente en áreas críticas como urgencias y la atención de mediana y alta complejidad”.