Nuevo modelo busca reducir alta demanda en emergencias para menores de edad por pico respiratorio

Frente al pico epidemiológico que afecta a Bogotá e incrementa la saturación de los servicios de urgencias, especialmente en la atención de menores con cuadros respiratorios agudos, en la capital se está fortaleciendo la consulta prioritaria pediátrica como la ruta principal para descongestionar la red hospitalaria y garantizar una atención oportuna.

Esta medida es preventiva ya que en años anteriores, la ocupación de camas pediátricas ha llegado a niveles del 90 %, según cifras de la Alcaldía.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, las infecciones respiratorias representan entre el 70 % y el 80 % de las consultas en menores durante estas temporadas.

En este contexto, el modelo de atención prioritaria impulsado en la ciudad por José Manchego, director ejecutivo de Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA), permite que el 90 % de estos casos se resuelvan de manera efectiva sin necesidad de que el paciente se dirija a un servicio de urgencias.

Esta estrategia mejora los tiempos de respuesta y genera un ahorro del 60 % en comparación con los costos de urgencias, optimizando los recursos del sistema de salud.

“La consulta prioritaria es una atención médica inmediata y correctiva diseñada para resolver el episodio respiratorio del menor antes de que el cuadro se agrave. En la mayoría de los casos, diagnósticos como resfriados, faringitis o bronquiolitis pueden manejarse bajo este modelo ambulatorio; debido a que los pediatras evalúan con rapidez y precisión la gravedad de la patología o del estado del menor, y así determinan si realmente requiere atención en un servicio de urgencias, si puede ser atendido y manejado dentro de la misma IPS, o si necesita ser hospitalizado”, explica el director de SPLA, IPS que atiende mensualmente a más de 4.000 niños y niñas bajo esta modalidad en la capital.

A través de esta valoración especializada, que incluye acceso a ayudas diagnósticas y tratamiento dentro de la misma institución, se logra una resolución efectiva de 9 de cada 10 casos.

Esto evita que miles de familias acudan innecesariamente a los servicios de urgencias, disminuyendo los riesgos asociados a la atención tardía y permitiendo que los hospitales y clínicas se concentren en los pacientes que realmente requieren manejo de alta complejidad.

Frente a la circulación de agentes como el virus sincitial respiratorio (VSR) y la influenza, José Manchego resalta que los padres y cuidadores deben estar alerta para identificar signos de alarma como fiebre mayor a 38.5 °C, dificultad para respirar, rechazo al alimento, somnolencia excesiva o cambios en la coloración de la piel. “Ante estos síntomas, la consulta prioritaria debe ser la primera opción para recibir valoración especializada, ayudas diagnósticas y tratamiento ambulatorio inmediato”, agrega.