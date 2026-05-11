Supersalud impone medida cautelar a Clínica Juan N. Corpas por múltiples irregularidades

La decisión se tomó luego de una auditoría realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026, en la que equipos de inspección hallaron fallas en el manejo de medicamentos, inconsistencias en la capacidad instalada reportada, problemas en historias clínicas y retrasos en pagos al personal de salud y contratistas.

Entre los hallazgos más delicados, la Supersalud advirtió diferencias entre la infraestructura registrada oficialmente y la que realmente estaría operando. Según el informe, la clínica mantiene habilitados servicios que actualmente no presta y presenta inconsistencias en el número de camas, camillas y consultorios reportados ante el sistema de salud.

La entidad aseguró que estas irregularidades afectan la confiabilidad de la información pública del sistema y pueden generar barreras de acceso para los usuarios. Además, durante la inspección se evidenciaron registros incompletos en historias clínicas, fallas en la comunicación con pacientes y debilidades en protocolos de seguridad asistencial.

Medicamentos sin control y cirugías represadas

La auditoría también detectó almacenamiento inadecuado de medicamentos, ausencia de controles sobre fechas de vencimiento y deficiencias en la conservación y trazabilidad de dispositivos médicos. Incluso, se encontraron medicamentos preparados sin rotulación y en espacios que no cumplirían con las condiciones exigidas por la normatividad.

A esto se suman vacantes recurrentes en enfermería, ausencia de estudios sobre necesidades de personal y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios a contratistas, situación que, según la Supersalud, representa riesgos operativos y financieros para la atención de los usuarios.

Como parte de las órdenes impartidas, la clínica deberá corregir de inmediato las fallas detectadas, actualizar la información reportada en el REPS y fortalecer sus protocolos de seguridad del paciente. Además, tendrá que destrabar 84 procedimientos de cirugía ambulatoria pendientes en máximo tres meses y resolver 694 consultas especializadas represadas en un plazo no superior a seis meses.

La Supersalud también exigió la presentación de un plan de pagos para ponerse al día con obligaciones laborales y contractuales, así como un plan de trabajo detallado para cumplir las medidas ordenadas.