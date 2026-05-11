Supersalud impone medida cautelar a Clínica Juan N. Corpas por múltiples irregularidades
La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas, en Bogotá, tras detectar una serie de irregularidades que, según la entidad, comprometen la seguridad de los pacientes.
La decisión se tomó luego de una auditoría realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026, en la que equipos de inspección hallaron fallas en el manejo de medicamentos, inconsistencias en la capacidad instalada reportada, problemas en historias clínicas y retrasos en pagos al personal de salud y contratistas.
Entre los hallazgos más delicados, la Supersalud advirtió diferencias entre la infraestructura registrada oficialmente y la que realmente estaría operando. Según el informe, la clínica mantiene habilitados servicios que actualmente no presta y presenta inconsistencias en el número de camas, camillas y consultorios reportados ante el sistema de salud.
La entidad aseguró que estas irregularidades afectan la confiabilidad de la información pública del sistema y pueden generar barreras de acceso para los usuarios. Además, durante la inspección se evidenciaron registros incompletos en historias clínicas, fallas en la comunicación con pacientes y debilidades en protocolos de seguridad asistencial.
Medicamentos sin control y cirugías represadas
La auditoría también detectó almacenamiento inadecuado de medicamentos, ausencia de controles sobre fechas de vencimiento y deficiencias en la conservación y trazabilidad de dispositivos médicos. Incluso, se encontraron medicamentos preparados sin rotulación y en espacios que no cumplirían con las condiciones exigidas por la normatividad.
A esto se suman vacantes recurrentes en enfermería, ausencia de estudios sobre necesidades de personal y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios a contratistas, situación que, según la Supersalud, representa riesgos operativos y financieros para la atención de los usuarios.
Como parte de las órdenes impartidas, la clínica deberá corregir de inmediato las fallas detectadas, actualizar la información reportada en el REPS y fortalecer sus protocolos de seguridad del paciente. Además, tendrá que destrabar 84 procedimientos de cirugía ambulatoria pendientes en máximo tres meses y resolver 694 consultas especializadas represadas en un plazo no superior a seis meses.
La Supersalud también exigió la presentación de un plan de pagos para ponerse al día con obligaciones laborales y contractuales, así como un plan de trabajo detallado para cumplir las medidas ordenadas.