La celebración de San Juan despertó al Huila con alboradas y agenda central del Festival del Bambuco
La celebración tradicional marcó el inicio de una jornada cargada de música, danza y actividades culturales en Neiva y el departamento.
El Huila vivió este miércoles 24 de junio la tradicional celebración de San Juan con alboradas que se realizaron en diferentes municipios del departamento. La actividad dio apertura a una nueva jornada de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una de las festividades más representativas de la región.
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En Neiva, la jornada inició desde las 5:00 de la mañana con la alborada de San Juan en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. La música, los recorridos festivos y las expresiones culturales acompañaron el despertar de los huilenses, quienes se sumaron a la programación sampedrina.
Durante el día se desarrollan importantes actividades folclóricas y culturales en la ciudad de Neiva, entre ellas el Encuentro Departamental de Pasillo y Rumba Campesina, el Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas y el Encuentro Departamental Infantil del Sanjuanero. Además, continúa la Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas en el Parque de la Música.
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La programación de este miércoles 24 de junio culminará a las 6:00 de la tarde con la velada de elección y coronación de la Reina Departamental del Bambuco 2026, evento que se llevará a cabo en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez y que reunirá a las representantes de los diferentes municipios del Huila.
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Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...