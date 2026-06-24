La celebración de San Juan despertó al Huila con alboradas y agenda central del Festival del Bambuco

El Huila vivió este miércoles 24 de junio la tradicional celebración de San Juan con alboradas que se realizaron en diferentes municipios del departamento. La actividad dio apertura a una nueva jornada de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una de las festividades más representativas de la región.

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En Neiva, la jornada inició desde las 5:00 de la mañana con la alborada de San Juan en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. La música, los recorridos festivos y las expresiones culturales acompañaron el despertar de los huilenses, quienes se sumaron a la programación sampedrina.

Durante el día se desarrollan importantes actividades folclóricas y culturales en la ciudad de Neiva, entre ellas el Encuentro Departamental de Pasillo y Rumba Campesina, el Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas y el Encuentro Departamental Infantil del Sanjuanero. Además, continúa la Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas en el Parque de la Música.

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La programación de este miércoles 24 de junio culminará a las 6:00 de la tarde con la velada de elección y coronación de la Reina Departamental del Bambuco 2026, evento que se llevará a cabo en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez y que reunirá a las representantes de los diferentes municipios del Huila.

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