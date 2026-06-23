Confunden una cría de zorro con un cachorro y logran su rescate en Algeciras

Neiva

Lo que parecía ser un cachorro desamparado resultó ser una cría de zorro. El hallazgo ocurrió en una zona rural de Algeciras, donde una familia decidió brindarle alimento y protección a un pequeño animal encontrado cerca de su vivienda. Con el paso de los días, comenzaron a surgir dudas debido a ciertas conductas y rasgos físicos que no coincidían con los de un perro doméstico.

Según informaron profesionales de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), el ejemplar presentaba características propias de la fauna silvestre. Su forma de alimentarse, el aspecto de sus uñas, el tipo de pelaje y la estructura de su rostro llamaron la atención de la familia, que optó por solicitar orientación a la autoridad ambiental.

Estefanía Charry, de la CAM, afirmo que “tras recibir el reporte, funcionarios de la entidad se desplazaron hasta el lugar para realizar una evaluación inicial. Luego de la valoración, confirmaron que se trataba de una hembra de zorro de menos de tres meses de edad. El animal fue trasladado al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva”.

Los veterinarios indicaron que la cría se encuentra en buenas condiciones de salud y que ya puede alimentarse por sí sola. Una vez alcance la etapa juvenil, continuará su rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Teruel, con miras a una futura liberación en su entorno natural.