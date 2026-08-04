Quemas provocadas han consumido cerca de 70 hectáreas en Neiva durante la temporada seca

Neiva

Desde mayo, Neiva ha registrado 42 incendios de cobertura vegetal, pero debido a las constantes reactivaciones el Cuerpo Oficial de Bomberos ha atendido 72 emergencias. Según explicó Jenifer Ortiz Panza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Neiva, varios sectores han requerido hasta cinco intervenciones por nuevos focos de incendio.

El sargento Andrés Bernal, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, señaló que “la parte más afectada de Neiva es la comuna 6”. Allí se presentaron dos de los incendios de mayor magnitud: uno en la entrada al corregimiento El Caguán, que consumió 13,2 hectáreas, y otro en el sector del patinódromo, donde las llamas arrasaron 4,2 hectáreas.

En total, cerca de 70 hectáreas han resultado afectadas. Además del impacto ambiental, los organismos de socorro han identificado la muerte de entre cuatro y cinco serpientes y dos iguanas, mientras que otras especies han sido rescatadas. También se reportó la afectación de un cultivo de aguacate, cuyas pérdidas económicas aún están siendo evaluadas.

Las autoridades aseguran que la mayoría de las emergencias han sido provocadas por personas que realizan quemas de basura o incendian la vegetación. Para identificar a los responsables, los bomberos utilizan drones, cámaras de seguridad y un grupo especializado en investigación de incendios. Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar estas prácticas y reportar cualquier conato de incendio de manera oportuna.