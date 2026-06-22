Abelardo de la Espriella ganó en Huila con más del 61 % de los votos

Neiva

Con el reporte de las 2.746 mesas informadas en el departamento del Huila, la Registraduría Nacional informó que Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, obtuvieron el 61,12 % de la votación, equivalente a 375.032 votos. Por su parte, Iván Cepeda Castro y su candidata vicepresidencial, Aida Mariana Quilcué Vivas, alcanzaron el 37,33 %, con 229.048 sufragios.

De las 937.739 personas habilitadas para votar en el departamento, participaron 620.202 ciudadanos durante la jornada electoral. De acuerdo con los datos reportados por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación en todos los municipios del Huila, consolidando una ventaja frente a su contendor.

En Neiva, la capital del departamento, Abelardo de la Espriella alcanzó el 52,38 % de los votos, mientras que Iván Cepeda obtuvo el 46,08 %. En Campoalegre, uno de los municipios donde se realizó cubrimiento especial durante la jornada, el candidato ganador registró el 52,34 % de la votación, frente al 42,09 % obtenido por Cepeda.

La tendencia también se reflejó en otros municipios con un importante número de electores. En Pitalito, Abelardo de la Espriella obtuvo el 59,21 % de los votos frente al 39,31 % de Iván Cepeda. En La Plata, los resultados fueron de 63,90 % de la votación para De la Espriella, mientras que su contendor registró el 34,45 %. Según el balance entregado por las autoridades, la jornada electoral transcurrió en completa calma y tranquilidad en el departamento.