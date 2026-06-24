Fundación SalBo alerta por alta mortalidad de cáncer cervical en el Huila

Neiva

En el marco de las festividades de San Juan y San Pedro, la Fundación SalBo lanzó la campaña “Huila Grande responde sí a la eliminación del cáncer cervical”, una estrategia de concientización que busca promover la prevención de esta enfermedad mediante la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la realización de pruebas de detección temprana.

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Bertha Liliana Borrero, presidenta de la Fundación SalBo, explicó que la iniciativa está dirigida a hombres y mujeres. Recordó que los niños y niñas entre los 9 y 17 años pueden acceder gratuitamente a la vacuna contra el VPH en cualquier punto de vacunación del país. Asimismo, invitó a las mujeres entre los 25 y 65 años a realizarse los exámenes preventivos incluidos en la ruta de atención.

Por otra parte, la presidenta de la Fundación SalBo alertó sobre las cifras de mortalidad asociadas al cáncer de cuello uterino en el departamento. Según indicó, “en el Huila están muriendo 50 mujeres en promedio anualmente en los últimos 10 años” a causa de esta enfermedad, pese a que existen medidas de prevención como la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la detección temprana.

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Adicionalmente, Borrero señaló además que la mayoría de los fallecimientos se registran en mujeres entre los 25 y 50 años. Agregó que el VPH también puede provocar distintos tipos de cáncer en los hombres, como los de garganta, cabeza, cuello, ano y pene, por lo que insistió en la importancia de la prevención y de fortalecer la cultura del autocuidado en toda la población.

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