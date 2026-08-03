Neiva enfrentó cuatro incendios forestales en un día

Neiva

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva atendió este domingo cuatro incendios forestales registrados en distintos sectores de la ciudad. La situación encendió las alarmas de las autoridades, debido al riesgo que representan estas emergencias para el ambiente, la fauna y la seguridad de la comunidad.

Para controlar las conflagraciones fue necesario desplegar tres máquinas extintoras y 12 integrantes del organismo de socorro. Las labores se realizaron de manera simultánea con el propósito de contener el avance de las llamas y evitar que el fuego alcanzara nuevas zonas.

Según Juna Carlos Bonilla, bombero voluntario, comento que “durante las operaciones, los bomberos encontraron una serpiente completamente calcinada, evidencia del impacto que los incendios forestales generan sobre la fauna silvestre. Las autoridades insistieron en que estos eventos dejan graves afectaciones en los ecosistemas y ponen en peligro la biodiversidad”.

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La Oficina de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía para abstenerse de realizar quemas de basura, pastizales o material vegetal. En caso de emergencia, están habilitadas las líneas de atención 315 864 6154 y 321 391 9693.