El Huila define primeras acciones para frenar la falsificación de panela

Neiva

La falsificación de panela y las prácticas que afectan su calidad motivaron una mesa de trabajo entre productores y autoridades en el Huila. El encuentro reunió a representantes de Fedepanela, el Ministerio de Agricultura, el INVIMA, el ICA, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional para definir acciones frente a una problemática que golpea a los paneleros del departamento.

La mesa de trabajo definió medidas prioritarias para enfrentar la falsificación de panela. “Identificamos tres acciones en las que hay que trabajar inmediatamente”, afirmó el secretario de Agricultura y Minería del Huila, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca. Entre ellas se encuentran el control a la mezcla de panela con azúcar derretida, la vigilancia sobre el uso de sustancias prohibidas y la implementación de empaques más seguros.

La Secretaría de Salud del Huila anunció que reforzará las labores de inspección y vigilancia en establecimientos de producción y comercialización de panela. Hensy Ricardo Bermúdez, funcionario de Inspección y Vigilancia de Alimentos, señaló que durante los controles se aplicarán pruebas para detectar sustancias prohibidas. “Se van a incluir en terreno unas pruebas rápidas para determinar la presencia de metabisulfito de sodio o hidrosulfito de sodio, o clarol como lo llama comúnmente la gente”, explicó.

Los productores también insistieron en la necesidad de diferenciar la panela huilense mediante empaques con mayores medidas de seguridad. Para Leiber Samir Noguera Bolaños, presidente de Fedepanela Huila, este es uno de los retos más urgentes para evitar la adulteración del producto. “Tenemos que avanzar como se propuso hoy, para registrar e identificar una marca origen Huila”, afirmó. Además, se planteó mejorar la infraestructura panelera para cumplir los estándares sanitarios y facilitar los controles.