Volcán Puracé continúa en alerta naranja, Huila mantiene monitoreo y llama a la tranquilidad

Neiva

El volcán Puracé continúa en alerta naranja, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano. Ante esta situación, la Gobernación del Huila participó en una reunión virtual con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para conocer la evolución de la actividad volcánica.

De acuerdo con el informe técnico, el volcán mantiene emisiones de ceniza y una actividad sísmica constante. Sin embargo, las autoridades precisaron que, hasta el momento, el departamento del Huila no registra afectaciones, debido a que la dispersión de la ceniza se ha dirigido hacia el noroccidente y occidente del volcán.

John Jairo Yepes, de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila informó que “mantenemos un monitoreo permanente junto con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con el fin de hacer seguimiento a cualquier cambio en el comportamiento del volcán y activar las medidas necesarias en caso de ser requeridas”.

Asimismo, las autoridades departamentales sostienen comunicación constante con el Servicio Geológico Colombiano para recibir información actualizada y mantener informadas a las comunidades y a los municipios ubicados en el área de influencia del volcán Puracé.