Elías, cuna de la cultura huilense, regresa al Reinado Departamental del Bambuco

Neiva

Después de una década de ausencia, el municipio de Elías vuelve a tener representación en el Reinado Departamental del Bambuco. La encargada de llevar la banda del municipio es Karen Yulitza Noriega Álvarez, una joven de 19 años que busca visibilizar la riqueza cultural e histórica del municipio ubicado al sur del Huila.

Karen Noriega es auxiliar en Servicios Farmacéuticos, egresada de Cesalud en Pitalito, y actualmente cursa Tecnología en Regencia de Farmacia en la UNAD. Designada como Señorita Elías 2026 mediante el Decreto No. 028, asumió el reto de representar a su municipio en una de las vitrinas culturales más importantes del Huila. “Prometo 100 % llevar en cada paso mi identidad y mi amor por las tradiciones”, expresó.

Durante la entrevista con Caracol Radio Neiva, la candidata destacó que Elías, pese a ser el municipio más pequeño del Huila, posee una gran riqueza cultural y patrimonial. “Elías no solamente es un punto en el mapa, es un epicentro de fe y educación. Es el secreto guardado en el Huila, un remanso de paz donde la naturaleza y la calidez de nuestra gente se fusionan”, afirmó.

La representante también invitó a los huilenses a conocer su tierra. “Visitar a Elías es sumergirse en la hospitalidad de una comunidad que siempre recibe con una sonrisa. Es disfrutar de la gastronomía auténtica y sentir la verdadera esencia de la vida campesina huilense”, señaló. Asimismo, resaltó el compromiso de sus habitantes con la preservación de las costumbres, “me fascina ver cómo nuestra gente, con esfuerzo y dedicación, mantiene vivas las tradiciones”.

A pocas horas de la elección y coronación, Karen aseguró que su principal objetivo es que el nombre de Elías vuelva a resonar en todo el departamento. “Estoy contenta y emocionada porque mi gran sueño durante toda esta etapa ha sido lograr que el nombre de Elías resuene, que se escuche que Elías está presente ante todo el departamento, no solo por nuestra riqueza agrícola, sino por nuestra identidad cultural”, manifestó.