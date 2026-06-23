Neiva será sede de la Agroferia Nacional de la Paz los días 25 y 26 de junio

Neiva

Del 25 al 26 de junio se realizará en Neiva, Huila, la Agroferia Nacional de la Paz, un evento liderado por la Agencia de Desarrollo Rural. La iniciativa reunirá a productores provenientes de distintas regiones del país, con el propósito de fortalecer la economía rural y generar espacios de integración entre comunidades campesinas.

Entre los participantes se destacan víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y campesinos de territorios históricamente afectados por la violencia. La feria busca demostrar que el desarrollo rural puede convertirse en un motor fundamental para la construcción de paz.

El encuentro también contará con un componente académico orientado a resaltar el potencial exportador del agro colombiano. Durante las jornadas se analizarán estrategias para impulsar la comercialización directa de productos y fortalecer la asociatividad como base del crecimiento económico y social de las comunidades rurales.

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia muestra de productos provenientes de Huila, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Guaviare, Arauca, Quindío, Nariño y Bogotá, entre otras regiones. Habrá productos como sacha inchi, coco, bebidas ancestrales y artesanales, lácteos, derivados del banano y la yuca, entre otros.