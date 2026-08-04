Huila registra incendios forestales en 22 municipios, con 811 hectáreas afectadas

Neiva

En lo corrido de la segunda temporada de menos lluvias, el departamento del Huila ha registrado incendios de cobertura vegetal, según el consolidado de la Sala de Crisis Departamental y la Central de Comunicaciones de la Gobernación. En total, 22 municipios han reportado afectaciones, con un saldo de 811 hectáreas impactadas.

Las autoridades informaron que, en este momento, no existen incendios activos en el departamento, ya que todas las emergencias reportadas han sido controladas. Los municipios con mayor afectación han sido Neiva, Aipe, Campoalegre y Palermo, donde se concentró el mayor número de eventos durante la temporada.

Jorge Chaparro, geólogo de la gobernación del Huila, comento que “frente al pronóstico por incendios de cobertura vegetal, el departamento mantiene 17 municipios en alerta roja, tres en alerta naranja y dos en alerta amarilla. Este panorama obliga a reforzar las acciones, para evitar nuevos incendios”.

Las autoridades recordaron que, de acuerdo con la ley, todos los habitantes del país son corresponsables de la gestión del riesgo. Por ello, hicieron un llamado a evitar las quemas, no arrojar residuos en áreas propensas a incendios y mantener activos los planes de contingencia en las alcaldías.