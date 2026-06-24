Iván Velásquez niega injerencia de Danilo Rueda y descarta pactos sobre bombardeos

Head of the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), Colombian Ivan Velasquez, speaks during meeting with international media at the headquarters of the CICIG in Guatemala City on September 14, 2017. Guatemalan President Jimmy Morales sparked a storm August 27 by ordering Velasquez, out of the country, two days after Velasquez applied to have Morales' immunity lifted. Guatemala's congress voted overwhelmingly to reject a UN-backed request to lift the immunity of the president in order for him to face a corruption probe over irregular party financing. / AFP PHOTO / JOHAN ORDONEZ (Photo credit should read JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images) / AFP Contributor

El embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez, rompió su silencio para responder a las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos acuerdos entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo.

A través de su cuenta de X, Velásquez aseguró que la evaluación de los altos oficiales de la Fuerza Pública fue producto de un proceso “riguroso” basado en consultas de fuentes, documentos e investigaciones.

Le puede interesar: Exdirector de inteligencia negó irregularidades en reunión con Clan del Golfo y advierte amenazas

“La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones”, afirmó.

El exministro desmintió que Danilo Rueda hubiera tenido participación en las decisiones sobre ascensos o permanencia de oficiales.

Leer más: Jefe de finanzas del Clan del Golfo que hacía parte del cartel de los más buscados cayó en Cocorná

“El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”, señaló.

Asimismo, aseguró que desconocía cualquier negociación o acuerdo que Rueda hubiera sostenido con el Clan del Golfo o con otros grupos armados ilegales.

“Las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo o con cualquier otro grupo armado ilegal no fueron conocidos por mí ni antes ni después de producidas y por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adopté con el señor presidente de la República”, sostuvo.

Velásquez enfatizó que las declaraciones conocidas a través de los audios comprometen únicamente al excomisionado de Paz.

“Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda, de acuerdo con los referidos audios, solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes”, manifestó.

Leer más: Director de Policía defiende traslados y aclara que retiro del general Urrego fue decisión de Petro

El exministro también negó que durante su administración se hubiera pactado la suspensión de bombardeos contra grupos armados ilegales.

“Tampoco es cierto que se hubiera convenido, ni siquiera abordado el tema, la suspensión de bombardeos”, indicó, al precisar que la restricción se limitó a operaciones en las que se detectara la presencia de menores de edad.

Además, aseguró que la autorización de bombardeos era una facultad exclusiva del presidente de la República. “La autorización para realizar bombardeos la impartía exclusivamente el presidente de la República”, afirmó.

Finalmente, defendió los resultados de su gestión al frente del Ministerio de Defensa, destacando que entre agosto de 2022 y marzo de 2025 fueron capturados 5.063 integrantes del Clan del Golfo, 491 se desmovilizaron y 137 murieron en operaciones militares.