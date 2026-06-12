Bombardeo de la Fuerza Aeroespacial contra el Clan del Golfo en Chocó deja nueve muertos

Nueve integrantes del Clan del Golfo murieron en desarrollo de una operación militar conjunta de las Fuerzas Militares en zona rural de Nuquí, Chocó.

La operación fue ejecutada en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus por tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Policía Nacional, contra integrantes de la Subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información conocida, se trató de una operación de interdicción aire-tierra y asalto directo contra esta estructura criminal que delinque en el litoral Pacífico colombiano.

Como resultado de la acción militar, murieron nueve integrantes del Clan del Golfo.

Además, las tropas incautaron nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y abundante material de intendencia que era utilizado por esta organización ilegal para sus actividades criminales.

Según las Fuerzas Militares, esta operación representa una afectación a las capacidades armadas y logísticas de la Subestructura Jhon Fredy Orjuela, así como a su capacidad ofensiva en esta zona del país.

Las autoridades también señalaron que el resultado busca reducir las confrontaciones armadas que mantiene el Clan del Golfo con el ELN, particularmente con el Frente Ernesto Che Guevara, en el departamento del Chocó.

Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para enfrentar las amenazas contra las comunidades, combatir las economías ilícitas y fortalecer la presencia institucional en esta región estratégica del litoral Pacífico.