Jefe de finanzas del Clan del Golfo que hacía parte del cartel de los más buscados cayó en Cocorná

Cocorná- Antioquia

Este martes se reportó la captura de un hombre señalado de manejar las finanzas ilegales de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia y hacía parte del cartel de los más buscados en el departamento por el delito de homicidio.

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Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.°4, de la Cuarta Brigada, efectuaron una orden de captura contra un hombre identificado como Luis Alfredo Pereira Piedrahita conocido con el alias de “Panadero” en la vereda Pailania, en el municipio de Cocorná, donde hubo un cruce de disparos.

“Señalado de ser el coordinador de homicidios en el oriente antioqueño y cabecilla de finanzas relacionadas con el tráfico de estupefacientes de esta estructura criminal. Asimismo, figuraba dentro del cartel de los más buscados por homicidio en el departamento de Antioquia”, reportó la Brigada.

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Agrega la institución castrense que en medio del operativo fue capturado alias ‘Peluquero’, quien haría parte del esquema de seguridad. A estas personas se les incautó una pistola con el proveedor y 12 cartuchos, un arma neumática, un celular y dos motocicletas.

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