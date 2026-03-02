Director de Policía defiende traslados y aclara que retiro del general Urrego fue decisión de Petro

Tras la polémica por el retiro del brigadier general Edwin Urrego, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, defendió los movimientos internos dentro de la institución y dejó claro que las decisiones corresponden al presidente de la República.

Urrego, oficial con más de 30 años de trayectoria en la institución, salió del servicio en medio de controversias relacionadas con información de inteligencia sobre la seguridad presidencial y un supuesto plan para entrampar al presidente de la República Gustavo Petro con temas de narcotráfico.

Sobre el procedimiento interno, detalló: “Estas determinaciones se toman bajo una Junta. Aquí somos 16 generales de la Policía, esta misma Junta pasa también al Ministerio de Defensa y posteriormente al Gobierno Nacional”.

Agregó que no se trata de decisiones improvisadas: “Tiene una serie de pasos, de protocolos donde se analiza y se evalúa el comportamiento de cada policía”. Por eso precisó que: “todo lo que tiene que ver con la seguridad del señor Presidente de la República es la Jefatura de Protección Presidencial quien se va a pronunciar al respecto”.

Sobre la información que maneja la Fuerza Pública, explicó que “esa información es comunicada de manera reservada al señor Presidente de la República, quien recibe información de otras fuentes”, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Y agregó que “es el señor Presidente como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas quien toma las decisiones o ha tomado las decisiones en esta línea”.

En cuanto a los cuestionamientos por traslados y retiros, el director fue enfático: “No debe haber preocupación por traslados. Eso es una garantía y es un trabajo misional que le corresponde a la Policía Nacional”.

Aseguró además que los movimientos obedecen a una lógica estratégica: “Cada vez que movemos a un hombre o a una mujer que está en vestido de autoridad con un uniforme, somos claros y sabemos que debemos trabajar en cualquier parte de Colombia”.