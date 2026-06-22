Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jun 2026 Actualizado 16:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

Firmante de paz fue víctima de secuestro exprés y el hurto del vehículo de protección en el Cauca

Las víctimas del suceso delictivo, incluidos un escolta y dos menores de edad, fueron abandonados en sector rural mientras los delincuentes se llevaban la camioneta.

Arma, imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Arma, imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Arma, imagen de referencia. Foto: Getty Images.
Popayán
Añadir Caracol Radio en Google

Santander de Quilichao - Cauca

En el norte del Cauca las autoridades buscan a los delincuentes que perpetraron un secuestro exprés contra un firmante de paz, su escolta y dos menores de edad y hurtaron un vehículo de protección adscrito a la UNP.

Los hechos se registraron en la vía variante de Santander de Quilichao donde sujetos armados interceptaron el automotor y retuvieron temporalmente a estas personas ilegalmente.

La Unidad Nacional de Protección denunció que las víctimas fueron trasladadas a la fuerza hacia la zona rural, donde los implicados les hurtaron la camioneta blindada oficial y dotación del esquema de seguridad.

Más información

“La situación fue reportada oportunamente al Centro Automático de Despacho de la UNP, desde donde se activaron inmediatamente los protocolos de atención, verificación y articulación institucional para atender la emergencia”, dijo La Unidad Nacional de Protección.

Las autoridades confirmaron que los afectados fueron liberados y que están bien, fuera de peligro.

Para la UNP, lo que pasó además de alarmante, evidencia el riesgo que enfrentan las personas protegidas y las que hacen parte de los esquemas de seguridad.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir