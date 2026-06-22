Firmante de paz fue víctima de secuestro exprés y el hurto del vehículo de protección en el Cauca

Santander de Quilichao - Cauca

En el norte del Cauca las autoridades buscan a los delincuentes que perpetraron un secuestro exprés contra un firmante de paz, su escolta y dos menores de edad y hurtaron un vehículo de protección adscrito a la UNP.

Los hechos se registraron en la vía variante de Santander de Quilichao donde sujetos armados interceptaron el automotor y retuvieron temporalmente a estas personas ilegalmente.

La Unidad Nacional de Protección denunció que las víctimas fueron trasladadas a la fuerza hacia la zona rural, donde los implicados les hurtaron la camioneta blindada oficial y dotación del esquema de seguridad.

“La situación fue reportada oportunamente al Centro Automático de Despacho de la UNP, desde donde se activaron inmediatamente los protocolos de atención, verificación y articulación institucional para atender la emergencia”, dijo La Unidad Nacional de Protección.

Las autoridades confirmaron que los afectados fueron liberados y que están bien, fuera de peligro.

Para la UNP, lo que pasó además de alarmante, evidencia el riesgo que enfrentan las personas protegidas y las que hacen parte de los esquemas de seguridad.