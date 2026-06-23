Ejercitó incautó material para explosivos de las disidencias en el Cauca

Los elementos incautados tenían un valor superior a los 40 millones de pesos. Crédito:Ejército Nacional.

El Patía - Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que las tropas lograron la incautación de 240 sistemas de activación remota de artefactos explosivos improvisados, frenando un plan terrorista que estaría orquestando la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Los hechos se registraron en un puesto de control ubicado en el sector de El Bordo, municipio de El Patía donde las unidades militares, en un procedimiento de registro a un vehículo, encontraron 12 cajas ocultas que contenían 240 alarmas electrónicas bidireccionales para automóviles.

Para la inteligencia militar, estos dispositivos de “telemando de largo alcance iban a ser utilizados por la estructura delincuencial para la activación remota de artefactos explosivos improvisados”.

Asimismo, se conoció que los elementos incautados estarían valuados en más de 43 millones de pesos y no contaban con la documentación que acreditaran su legalidad y tenían como destino el corregimiento de La Fonda.

Finalmente, el Ejército puntualizó que esta acción es considerada un golpe estratégico contra este grupo armado ilegal que permite prevenir posibles atentados terroristas en la región.