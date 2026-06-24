Alerta en el Cauca por llegada del fenómeno del Niño: 37 municipios ya tienen planes de contingencia

Popayán, Cauca

La Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca confirmó que 37 de los 42 municipios del departamento ya cuentan con planes de contingencia para enfrentar la llegada del fenómeno del Niño, que podría generar un aumento de incendios forestales y dificultades en el abastecimiento de agua durante la temporada seca.

Desde la entidad señalaron que, aunque actualmente se presentan algunas lluvias en diferentes zonas del departamento, los pronósticos del IDEAM advierten sobre condiciones más secas en las próximas semanas, por lo que avanzan los preparativos para responder a posibles emergencias.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca, Wisner Cortez, explicó que ya fueron identificados los municipios con mayor riesgo de incendios forestales, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Florencia.

Además, señaló que la zona sur del departamento es la más vulnerable frente al desabastecimiento de agua, principalmente en municipios como Patía, Mercaderes, Balboa y Bolívar, donde la disminución de los caudales podría afectar el consumo humano y las actividades agrícolas y ganaderas.

“Tenemos clasificado cuál es el evento de temporada seca que más recurre en el departamento. Sabemos que Popayán es el municipio que más genera incendios forestales, seguido de Santander de Quilichao y la zona de Florencia”, indicó Cortez.

El funcionario explicó que los planes de contingencia son documentos de planificación que permiten establecer las acciones de respuesta ante los efectos de la temporada seca y el fenómeno del Niño.

Frente a los municipios que aún no han entregado sus planes, señaló que cinco localidades permanecen pendientes y deberán presentar la información requerida en los próximos días, de acuerdo con las directrices de la Procuraduría.

La Gobernación del Cauca también solicitó apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para contar con carrotanques que permitan atender posibles emergencias por falta de agua en los municipios más afectados.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para hacer un uso racional del agua, mantener reservas para las familias, evitar quemas que puedan salirse de control y prevenir incendios forestales durante la temporada seca.