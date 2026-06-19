Más de 10 mil soldados blindarán la seguridad en los municipios del Cauca durante las elecciones

Tres Fuerzas de Despliegue Rápido refuerzan las actividades de la Tercera División que custodia los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Crédito: Ejército Nacional.

Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que más de 10 mil soldados blindan 41 municipios del Cauca para la segunda vuelta presidencial con el copamiento militar de los 818 puestos de votación habilitados en la región para las elecciones.

Se trata de los uniformados de Vigésima Novena Brigada y la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro desplegados en el territorio caucano que tienen el objetivo de neutralizar cualquier acción que bloquee la movilidad o intimide a los votantes.

El general Hernando Africando, comandante de la Tercera División, explicó que el despliegue en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades departamentales, desde ya, es masivo tanto en los cascos urbanos y zonas rurales.

“Tenemos unas capacidades especiales dispuestas por el Ejército Nacional y que nos ha entregado la comandancia general, el Ministerio de Defensa, además de las capacidades blindadas que permanecen sobre la vía Panamericana”, dijo el general.

El oficial agregó que hay presencia de tres Fuerzas de Despliegue Rápido que llegaron a reforzar las acciones de las Tercera División que cubre a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño con más de 23 mil hombres.

El Ejército explicó que todas las unidades tácticas se encuentran en máxima alerta antes, durante y después de los comicios con el propósito de garantizar que la jornada democrática se desarrolle en estrictas condiciones de estabilidad y seguridad.

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