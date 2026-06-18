Desarticulan banda dedicada al robo de camionetas de alta gama en Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Suba capturaron a cinco personas y aprehendió a un menor de edad tras una persecución que se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

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Los hechos ocurrieron cuando uniformados del CAI Alhambra realizaban actividades de control y observaron dos vehículos que se movilizaban de manera sospechosa. Al intentar detenerlos para practicar un registro, los conductores hicieron caso omiso a la señal de pare.

Durante el procedimiento, uno de los carros embistió a los policías, mientras que el otro emprendió la huida. En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los vehículos realizaron varios disparos contra los uniformados, lo que dio lugar a un intercambio de disparos.

Además, se inmovilizaron dos vehículos que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, se incautaron dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con la verificación de antecedentes, los implicados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y secuestro, entre otros.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.

Por ahora, adelanta labores investigativas para establecer si estas personas tendrían relación con otros hechos de hurto de vehículos registrados en la ciudad.