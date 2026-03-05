Desarticulan la banda ‘Los Látex’ en Bogotá: extorsionaban y robaban datos personales

En el marco del Plan Ayacucho Plus del Ejército Nacional, tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en vía pública y mediante orden judicial a cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada conocido como Los Látex.

De acuerdo con la información brindada por el Ejército y las autoridades, los capturados eran requeridos por los delitos de constreñimiento con fines extorsivos, concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales.

La operación fue posible gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía, así como a varios meses de labores de inteligencia militar y al trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía.

Con este resultado operacional, las tropas de la Brigada 13 afectan de manera contundente las economías ilegales de las estructuras criminales que delinquen en el centro del país.