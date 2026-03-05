Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 16:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Desarticulan la banda ‘Los Látex’ en Bogotá: extorsionaban y robaban datos personales

Las capturas se hicieron efectivas en las localidades de Usme, Puente Aranda, Bosa y Kennedy, en Bogotá. 

Capturados de la banda ¨Los Latex¨

Capturados de la banda ¨Los Latex¨

En el marco del Plan Ayacucho Plus del Ejército Nacional, tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en vía pública y mediante orden judicial a cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada conocido como Los Látex.

Puede leer: Autoridades frustran en Bogotá plan del ELN para atentar en elecciones

De acuerdo con la información brindada por el Ejército y las autoridades, los capturados eran requeridos por los delitos de constreñimiento con fines extorsivos, concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales.

La operación fue posible gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía, así como a varios meses de labores de inteligencia militar y al trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía.

Le puede interesar:Policía de Bogotá recuperó armas militares que pretendían ser robadas

Con este resultado operacional, las tropas de la Brigada 13 afectan de manera contundente las economías ilegales de las estructuras criminales que delinquen en el centro del país.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir