Enviados a la cárcel integrantes de ‘Los Selectivos’, banda dedicada al paseo millonario en Bogotá

Fueron enviados a la cárcel ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Selectivos’, el cual estaría involucrado en casos de paseos millonarios en Bogotá. Los afectados involucrados son Daniel Alfonso Mora, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz, Erick Esneider Gutiérrez, Omar Javier Garzón y Michael Alexander Cadena.

Estas personas serían las encargadas de cumplir diferentes roles como seleccionar las víctimas en la Zona T y en otras de las denominadas zonas de rumba en el norte de Bogotá, y ofrecerles servicio de transporte público para retenerlas, despojarlas de elementos de valor y desocuparles las cuentas bancarias.

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Este resultado se logra tras un año de investigación, donde se realizaron tres diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Usme, Fontibón y San Cristóbal, logrando la captura de siete personas y la imputación de una más de esta organización criminal.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió el pasado 3 de mayo de 2025, cuando un comerciante, luego de salir de un bar en el norte de la capital, abordó un taxi y fue secuestrado por cerca de 20 horas. La víctima fue trasladada a San Cristóbal, donde permaneció privada de la libertad mientras los delincuentes sustraían cerca de 230 millones de pesos de sus cuentas bancarias.

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Tras encontrar las llaves de un vehículo de alta gama entre sus pertenencias, los delincuentes de esta banda obligaron al ciudadano a suministrar información sobre su ubicación para posteriormente hurtarlo y venderlo. Finalmente, este ciudadano fue abandonado en el barrio Gustavo Restrepo de la localidad de Rafael Uribe.

Estos delincuentes tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Cabe mencionar que los cargos no fueron aceptados por los presuntos integrantes de esta peligrosa banda.