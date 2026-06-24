Cuatro menores de edad han sido asesinados en 72 horas en el área metropolitana de Barranquilla

Cuatro homicidios de menores de edad se han registrado durante esta semana en Barranquilla y su área metropolitana. Los hechos, que son materia de investigación, se han presentado en Barranquilla, Malambo y Puerto Colombia.

¿Cuáles son los casos en Barranquilla?

En la noche del pasado domingo, 21 de junio fue asesinado un joven de 17 años tras haber sido baleado en el barrio Las Malvinas. El hecho se registró en la calle 96 con carrera 6T.

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El otro hecho se presentó en la noche de este martes, 23 de junio, en el barrio El Bosque. Según la Policía, un joven de tan solo 15 años fue asesinado al interior de una tienda cuando fue interceptado por un sujeto que se movilizaba a pie.

Crímenes en Malambo y Puerto Colombia

En la noche del pasado lunes, 22 de junio fue asesinado un adolescente de 17 años a bala en el barrio Abajo en el municipio de Malambo. Según se conoció, el hecho se presentó cerca de un parque cuando el joven se encontraba con unos amigos.

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El otro hecho se registró en el municipio de Puerto Colombia, en donde un menor de 16 años fue una de las víctimas fatales de una incursión sicarial en donde fue asesinado un hombre de 29 años, identificado como Jairo Rafael Díaz Corro.

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