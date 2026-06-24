Movimiento de carga en Zona Portuaria de Barranquilla aumentó 5,5%

La zona portuaria de Barranquilla mostró un desempeño positivo en el cierre de mayo de 2026, con un crecimiento del 5,5% en la carga movilizada frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando 5.663.258 toneladas, una de las cifras más altas registradas históricamente.

De acuerdo con el balance presentado por Asoportuaria, el comportamiento del sistema portuario evidencia un repunte sostenido en las importaciones, que crecieron un 13%, marcando niveles históricos. Las exportaciones, por su parte, aumentaron un 2,5%, impulsadas por la recuperación del mercado del coque y otros productos de la región.

El informe destaca que el crecimiento se refleja en casi todas las categorías de carga, con excepción de la carga líquida, que presentó una leve disminución. Esta variación ocurre en medio de debates sobre políticas del Ministerio de Minas relacionadas con los almacenamientos estratégicos de combustibles en la zona.

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A su turno, el director ejecutivo de la asociación, Lucas Ariza, advirtió que persisten retos asociados a los costos del transporte terrestre derivados del SICETAC, y pidió avanzar en fórmulas de compensación para mitigar el impacto en la cadena logística del Caribe.

Finalmente, el gremio portuario hizo un llamado al nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y al ministro designado José Manuel Restrepo para mantener las condiciones operativas y fortalecer la navegabilidad del río Magdalena.