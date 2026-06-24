¡Prográmese!: Luruaco celebra la edición 37 del Festival de la Arepa de Huevo del 27 al 29 de junio

El inconfundible aroma de la arepa de huevo volverá a recorrer las calles de Luruaco. Del 27 al 29 de junio, el municipio abrirá sus puertas para celebrar la edición 37 del Festival de la Arepa de Huevo, una de las manifestaciones gastronómicas y culturales más emblemáticas del Atlántico, que reúne tradición, identidad, emprendimiento y sabor alrededor de una receta que ha trascendido generaciones.

Reconocido como la ‘Cuna y Capital Mundial de la Arepa de Huevo’, Luruaco rendirá homenaje a las mujeres que han preservado este legado culinario, convirtiéndolo en símbolo de orgullo para el departamento y en referente gastronómico de la región Caribe.

Los detalles del festival fueron presentados durante una rueda de prensa realizada en la Gobernación del Atlántico.

Durante tres días, la Plaza Municipal será escenario de una amplia programación que reunirá a 70 matronas y portadoras de esta tradición, quienes ofrecerán a los visitantes tanto las recetas tradicionales como nuevas preparaciones que demuestran la versatilidad de este producto insignia.

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, ratificó su respaldo al evento mediante la estrategia Ruta 23, que busca fortalecer la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, dinamizar la economía local y promover el turismo gastronómico en el departamento.

El gobernador Eduardo Verano destacó que este festival representa una de las expresiones más importantes del patrimonio cultural del Atlántico y un ejemplo de cómo las tradiciones pueden convertirse en motor de desarrollo para las comunidades.

“Luruaco ha logrado posicionarse ante Colombia y el mundo como la ‘Cuna y Capital Mundial de la Arepa de Huevo’. Este festival atrae visitantes, dinamiza el comercio, promueve el turismo y genera oportunidades para las mujeres que han conservado esta tradición durante generaciones. Desde la Gobernación del Atlántico seguiremos respaldando iniciativas que protejan nuestro patrimonio cultural inmaterial y lo conviertan en una fuente sostenible de crecimiento y desarrollo para nuestras comunidades”, afirmó el mandatario.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, señaló que el Festival de la Arepa de Huevo es uno de los mejores ejemplos de cómo el patrimonio cultural puede transformarse en una herramienta de desarrollo económico, turístico y de inclusión social.

“Este festival representa la capacidad que tienen nuestras tradiciones para generar bienestar y oportunidades. Aquí encontramos una manifestación cultural que hemos protegido como patrimonio del Atlántico, pero que además se ha convertido en un importante motor económico para cientos de familias que encuentran en sus saberes ancestrales una fuente de ingresos y progreso. Cada arepa que se vende durante este festival cuenta una historia de trabajo, emprendimiento y amor por nuestras raíces”, expresó la funcionaria.

Cantillo agregó que la arepa de huevo es mucho más que una preparación gastronómica. “Es un conocimiento tradicional transmitido de generación en generación que hoy sigue vigente gracias al liderazgo de las matronas de Luruaco. Este festival permite proteger esos saberes, fortalecer su transmisión y garantizar que continúen siendo parte fundamental de nuestra identidad cultural”, sostuvo.

La historia del festival comenzó en 1988 gracias a la iniciativa de un grupo de mujeres que decidió crear un espacio para exaltar la preparación más representativa del municipio. Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en una de las vitrinas gastronómicas más importantes del Caribe colombiano.

La importancia de esta tradición fue reconocida oficialmente mediante el Decreto 597 de 2013, que incluyó la arepa de huevo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Atlántico.

Gastronomía y transmisión de saberes

Los visitantes podrán disfrutar de la exposición y venta de miles de arepas de huevo elaboradas por las matronas participantes, quienes presentarán tanto las versiones tradicionales como innovadoras propuestas rellenas con ingredientes como carne, conejo, pato, lengua y chicharrón de cerdo, entre otros.

La programación incluye los concursos de Arepa de Huevo Tradición, Arepa de Huevo Innovación, Arepa de Huevo Multiformas y Mejor Mesa de Fritos.

Uno de los espacios más esperados será la Mesa Pedagógica, donde niños, jóvenes y adultos podrán aprender de primera mano las técnicas y secretos de la elaboración de la auténtica arepa de huevo, contribuyendo a la transmisión intergeneracional de este conocimiento ancestral.

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La agenda también contempla presentaciones musicales, muestras folclóricas, agrupaciones dancísticas, concursos de piqueria y canción inédita, que complementarán la experiencia cultural de quienes visiten el municipio.

Además de disfrutar la gastronomía, los asistentes podrán conocer los atractivos naturales de Luruaco, especialmente su emblemática laguna, uno de los principales escenarios ecoturísticos del departamento.

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